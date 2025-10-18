BK aposta em reconciliação de Popó e Wanderlei para fortalecer marca

Campanha criada pela AlmapBBDO transforma rivalidade entre lutadores em ação de marketing voltada ao engajamento e posicionamento da marca

Depois de trocarem golpes no ringue, Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva voltam a dividir os holofotes, desta vez, em uma campanha publicitária. A ação do Burger King , desenvolvida pela agência AlmapBBDO , une os dois ex-rivais em um comercial que aposta no humor e na reconciliação como forma de engajamento.

A peça, lançada nas redes sociais, faz referência ao confronto entre os atletas, que havia ganhado destaque nacional. Agora, o episódio serve como ponto de partida para uma iniciativa de comunicação que busca transformar o conflito em diálogo, utilizando a rivalidade como elemento de entretenimento.



De acordo com a proposta criativa da campanha, a união entre Popó e Wanderlei simboliza a capacidade da marca de se inserir em conversas culturais de grande alcance, explorando temas que já fazem parte do imaginário popular.



A estratégia segue uma linha recorrente do Burger King, que tem investido em ações de alto impacto digital para reforçar sua presença no competitivo mercado de fast food.

