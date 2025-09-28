Filho de Popó pede desculpas e afirma ter agido em "legítima defesa"; Wanderlei se manifesta Rafael Freitas afirma que reagiu para proteger pai e irmãos; Wanderlei diz ter sido atacado por trás e promete exames 20:47 | 28/09/2025 Atualizado às 20:49 | 28/09/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Wanderlei SIlva foi nocauteado na confusão generalizada após a luta / Crédito: Reprodução/ Instagram

Rafael Freitas, filho do ex-pugilista Popó, falou sobre o soco que derrubou Wanderlei Silva durante uma confusão generalizada após a luta entre seu pai e o ex-lutador de MMA, no Spaten Fight Night, em São Paulo. De acordo com relatos e imagens, membros das duas equipes se desentenderam, o que rapidamente gerou uma confusão generalizada. Rafael Freitas, filho de Popó, teria acertado um soco em Wanderlei Silva, que caiu desacordado no ringue.

Identificado em imagens, Rafael assumiu ter cometido a agressão, pediu desculpas e afirmou que agiu em legítima defesa para proteger a família. Em resposta, Wanderlei diz que foi atacado de surpresa. “Eu só pensei em defender minha família” Segundo Rafael, a ordem dos acontecimentos foi clara em sua memória: “Quando eu percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum. Quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família". Rafael invocou o princípio de legítima defesa, previsto no artigo 25 do Código Penal brasileiro. Entende-se como legítima defesa quem, usando de forma moderada os meios necessários, repele uma agressão injusta, atual ou iminente, contra si ou contra outra pessoa. O que diz Wanderlei Silva: "Covarde" Em vídeo divulgado após o incidente, Wanderlei Silva relata sua versão dos fatos. Segundo ele, estaria tentando apaziguar a situação quando foi surpreendido por agressões.

Ele afirma que foi vítima de um ataque “covarde”, sofrendo golpes pelas costas e na região do olho. No vídeo divulgado em suas redes sociais, ele mostra marcas visíveis no rosto, especialmente no olho lesionado, e comenta estar com forte dor de cabeça.

O advogado de Wanderlei, Claudio Dalledone, afirmou ao canal Combate que seu cliente pretende processar Rafael Freitas pela agressão. Segundo ele, a hipótese de tentativa de homicídio não está descartada.