Burger King e Mari Maria lançam glosses inspirados no fast-food

Burger King e Mari Maria MakeUp lançam glosses inspirados no cardápio, vendidos com combos exclusivos em edição limitada a partir de R$ 44,90

Em sua primeira colaboração com uma rede de restaurantes, a influenciadora e o BK apresentam três glosses exclusivos, inspirados em itens do cardápio da rede, disponíveis em edição limitada.

O Burger King anunciou nesta terça-feira, 19, uma parceria inédita com a marca de maquiagem Mari Maria MakeUp, da influenciadora Mari Maria.

Os glosses trazem cores e aromas temáticos: o Fire Kiss Furioso possui cor vermelha e aroma picante, inspirado no molho do Whopper Furioso; o Ice Kiss Brownie tem tom marrom escuro e aroma de brownie, remetendo ao BK Mix Brownie; já o Ice Kiss Pistache apresenta cor verde e aroma de pistache, baseado no BK Mix Pistache.

Mari Maria, CEO da Mari Maria MakeUp, destacou o caráter inovador da parceria: “Esta colaboração reflete o DNA inovador da minha marca e também do BK. Estou muito feliz com o resultado e acredito que conseguimos unir o melhor dos dois mundos”.

Segundo Igor Puga, CMO da Zamp, master franqueada do Burger King no Brasil, a parceria reforça a conexão da marca com diferentes públicos.

“O Burger King busca estar sempre próximo do que é relevante para os consumidores. A collab com a Mari Maria MakeUp conecta o desejo e engajamento da comunidade de beleza com inovações BK como Pistache. Muito além de experimentação, queremos crescer o acesso das pessoas ao universo das duas marcas”, afirma.

Parceria Burger King com Mari Maria MakeUp: confira preços e onde encontrar

Os glosses estarão disponíveis exclusivamente na compra do Combo Mari Maria BK, oferecido em restaurantes selecionados a partir de R$ 44,90. A parceria inclui duas opções de combo: