Burger King vai fechar na Argentina após 36 anos de atuação

Burger King anunciou que vai encerrar todas as suas operações na Argentina / Crédito: RICARDO CARDOSO

A rede de fast food Burger King anunciou que vai encerrar todas as suas operações na Argentina, após 36 anos de atuação no país. Com isso, as 116 unidades da rede no país devem ser fechadas gradualmente nos próximos meses. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O grupo mexicano Alsea, responsável pela administração da marca no território argentino, confirmou que está retirando o Burger King de seu portfólio de negócios locais como parte de uma reestruturação regional.

Burger King na Argentina: plano de reestruturação na América Latina A decisão marca o fim de uma trajetória iniciada em 1989, quando o Burger King inaugurou sua primeira loja no bairro de Belgrano, em Buenos Aires. Desde então, a marca norte-americana se consolidou como uma das principais redes de alimentação rápida do país, ocupando o terceiro lugar no mercado argentino, atrás apenas do McDonald’s e do Mostaza, uma cadeia local que ganhou força nos últimos anos. Leia mais Dona do Burguer King compra Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões Sobre o assunto Dona do Burguer King compra Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões De acordo com informações divulgadas por veículos argentinos e confirmadas por fontes do mercado, o fechamento faz parte de um plano mais amplo da Alsea para reestruturar suas operações na América Latina.

O conglomerado, que também administra marcas como Starbucks e Domino's Pizza na região, informou que o Burger King será colocado à venda na Argentina, mas não detalhou se há negociações em andamento para transferência da marca a outro grupo. A Alsea ressaltou, em nota enviada à imprensa local, que "não comenta rumores ou especulações de mercado" e que todas as informações oficiais serão divulgadas por canais institucionais.

Burger King na Argentina: inflação recorde afetam o setor O mercado de alimentação rápida no país vem sendo afetado por uma conjuntura econômica adversa, devido à inflação acumulada em 2024 ter ultrapassado 200%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Tal fator reduziu o poder de compra dos consumidores e elevou os custos operacionais das empresas do setor. Essa combinação tem levado grandes redes a reavaliarem estratégias e reduzirem investimentos no país. O Burger King vinha enfrentando forte concorrência de redes locais, em especial do Mostaza, que ampliou sua presença no mercado argentino ao apostar em preços mais acessíveis e em uma política agressiva de expansão.