Sesc Ceará lança edital para projeto de formação de educadores

Credenciamento tem por objetivo a formação de um banco de profissionais autônomos com formação superior e pessoas jurídicas, que possam ministrar cursos, oficinas e palestras
O Serviço Social do Comércio (Sesc Ceará) lançou edital para credenciar professora que queiram
atuar no Projeto Formação Contínua de Educadores de 2026, que visa a realização de cursos, palestras, consultorias e oficinas que promovam a melhoria da qualidade da educação, tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O credenciamento tem por objetivo a formação de um banco de profissionais autônomos com formação superior e pessoas jurídicas, que possam ministrar cursos, oficinas e palestras nas seguintes áreas: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação inclusiva, educação ambiental, tecnologias educacionais e inovação, currículo escolar, processos de avaliação, dentre outras relacionadas à educação.

A validade do credenciamento é de 12 meses, com disponibilidade para atuação nos 184 municípios do Ceará, atendendo às demandas dos projetos e ações da Rede Sesc de Educação. As formações serão ofertadas tanto na modalidade presencial quanto na modalidade remota em temáticas relevantes no âmbito educacional.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 14 de novembro, sendo realizada somente pela internet, por meio de formulário online, onde o candidato terá acesso a um tutorial sobre o processo de inscrição.

O Sesc ainda disponibilizará um canal de suporte para os candidatos, pelo e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, em horário comercial, durante o período previsto para as inscrições. O edital pode ser acessado aqui!

Serviço:

Edital de Credenciamento Projeto Formação Contínua de Educadores 2026
Período: 17/10 a 14/11
Inscrições: Através de formulário online
Mais informações: [email protected]

