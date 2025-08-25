Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Orsted confirma emissão de direitos após ordem de paralisação em projeto de energia eólica

A dinamarquesa de energia renovável Orsted nomeou um consórcio de bancos para prosseguir com sua emissão de direitos, uma medida que, segundo a empresa, fortalecerá sua estrutura de capital dias após sua subsidiária nos EUA receber uma ordem de paralisação em um projeto de energia eólica offshore na costa de Rhode Island, o Revolution Wind.

BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan e Morgan Stanley atuarão como coordenadores globais conjuntos para a emissão de direitos, que deve fortalecer a estrutura de capital da empresa, permitindo que a Orsted execute seu plano de negócios mesmo considerando o impacto da incerteza em seu portfólio de energia eólica offshore nos EUA.

O projeto Revolution Wind é uma joint venture com a Skyborn Renewables da Global Infrastructure Partners.

"A construção começou no ano passado e o projeto está agora 80% concluído, com 45 das 65 turbinas instaladas", disse a Orsted. "A ordem de paralisação enfatiza a crescente incerteza regulatória para a energia eólica offshore nos EUA", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

