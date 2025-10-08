Ceará vence prêmio nacional com plataforma de hidrogênio verde

Página inicial da Plataforma de Hidrogênio Verde do Ceará / Crédito: Reprodução do site storymaps.arcgis.com

O Estado foi destaque nacional ao vencer o prêmio EU Esri 2025, principal reconhecimento nacional de projetos inovadores em geotecnologia. A conquista foi por meio da Plataforma de Hidrogênio Verde do Ceará, elaborada pelo Observatório da Indústria Ceará, centro de inteligência da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Houve parceria com a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado foi anunciado na terça-feira, 7 de outubro, pela Imagem Geosistemas, referência brasileira no uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). No escopo da premiação, iniciativas que aliam tecnologia, inovação e impacto social são agraciadas. Em comunicado, Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, frisou que o prêmio confirma o papel estratégico do Observatório da Indústria Ceará e das parcerias firmadas para consolidar o estado como referência em transição energética.

“Essa plataforma é fruto de uma aliança estratégica entre indústria, governo e academia em prol do desenvolvimento sustentável. A premiação reconhece o Ceará e nosso Observatório como referência na convergência entre tecnologia, inovação e transição energética”, acrescentou. Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec Crédito: AURÉLIO ALVES A Plataforma de Hidrogênio Verde do Ceará se encaixa como solução que conecta inteligência territorial e sustentabilidade.

Ela visa à promoção global do hub de hidrogênio verde (H2V) do Pecém e reúne dados atualizados, mapas interativos e análises estratégicas, destacando fatores que tornam o Estado competitivo para investimentos em energias limpas. A tecnologia foi pensada no formato de storymaps, integrando mapas, textos, gráficos e imagens no ambiente digital. A ideia é dar dinamicidade na visualização e que a interação de quem a utiliza seja realizada intuitivamente. Os vencedores do EU Esri 2025 foram definidos por votação popular. O projeto cearense conquistou a preferência do público entre iniciativas de todo o País.