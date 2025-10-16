ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça agro na Região

ExpoCariri 2025 triplica de tamanho e reforça o Cariri como polo do agronegócio nordestino / Crédito: Bruno Cabral

A segunda edição da ExpoCariri acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, no Campo Experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha (CE). Promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), a feira agropecuária chega com estrutura ampliada, novos espaços temáticos e expectativa de reunir cerca de 60 mil visitantes ao longo dos três dias.



O evento triplicou de tamanho frente a 2024, reunindo mais de 150 estandes e expositores vindos das regiões Nordeste e Sudeste. A estrutura contará com quatro grandes tendas de 1.500 metros quadrados cada — entre elas, uma nova tenda dedicada à gastronomia, que abrigará cerca de 20 expositores, entre restaurantes e produtores locais.

“No ano passado, tivemos cerca de 50 empresas. Neste ano, todos os espaços foram comercializados, e há uma fila de espera com mais de 30 empresas”, destaca o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

No Campo Experimental da Embrapa, que possui 10 hectares irrigados, o público poderá conhecer 10 variedades de trigo e outras culturas cultivadas no Cariri, como soja, milho, mandioca, algodão, girassol, sorgo, gergelim, palma forrageira e amendoim. A proposta é difundir conhecimento técnico e incentivar a realização de negócios no campo.

A primeira edição da ExpoCariri, realizada em dezembro de 2024, reuniu 50 empresas expositoras e atraiu mais de 30 mil visitantes. Com o crescimento em 2025, o evento busca consolidar o Cariri como uma nova fronteira agrícola do Nordeste, atraindo produtores de diferentes regiões do país.

A feira é uma realização do Sistema Faec/Senar, em parceria com o Sebrae Ceará, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Banco do Nordeste, o Governo do Ceará e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

