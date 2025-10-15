Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent estima que shutdown custa US$ 15 bilhões por dia à economia dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou que a paralisação das atividades do governo norte-americano está levando a graves cortes no orçamento e danos à economia do país. "Estamos cortando no músculo aqui", disse, estimando que o shutdown custa cerca de US$ 15 bilhões por dia.

O comentário foi realizado durante coletiva de imprensa ao lado do representante comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, na manhã desta quarta-feira, 15.

EUA

