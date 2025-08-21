Fiec e Faec elogiam medidas do Governo do Ceará contra tarifaço

Medidas do Governo do Ceará foram assinadas nesta quinta-feira, 21, no Palácio da Abolição / Crédito: THIAGO GASPAR/Reprodução/Governo do Ceará

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou nesta quinta-feira, 21, em evento no Palácio da Abolição, o decreto que cita as novas medidas de socorro para empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço. Tanto o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, quanto o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, disseram que foram contemplados com o novo texto da decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O que o governo está propondo aqui hoje é exatamente continuar com essas exportações nesses próximos 120 dias, aonde a gente possa manter esta cadeia, que é muito importante", afirmou Ricardo em coletiva. O presidente da Fiec elogiou a decisão do governo de ouvir e entender cada setor, e suas peculiaridades. Para ele, a medida vem para contribuir na manutenção dos empregos. Ainda afirmou que a Federação ainda busca outras alternativas para escoar as produções, buscando novos mercados por meio do Observatório da Indústria. As medidas citam a aquisição de créditos de exportação, redução de encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), compra direta de alimentos e subvenção econômica.

Ele falou sobre a ideia de seguir com o planejamento de conquistar R$ 1 bilhão em exportações do agronegócio no Ceará, em 5 anos. "Não vamos diminuir e vamos continuar no nosso planejamento. Infelizmente houve a questão dos Estados Unidos, mas nós já estamos catalogando inclusive mercados aos nossos produtos para fora e a demanda de fora que a gente possa fazer aqui", afirmou Amílcar. Para receber o auxílio estadual, as empresas devem estar inscritas e em regularidade no cadastro do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ter realizado exportações para os EUA entre agosto de 2024 e agosto de 2025.

Também é necessário comprovar a realização de operações no país norte-americano a partir de 6 de agosto de 2025, além de comercializar produtos diretamente afetados pelas tarifas. Saiba como funcionará cada medida

Aquisição de crédito de exportação A aquisição de créditos de exportação terá como responsável pelo pagamento a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE). A empresa fará requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que analisará o pedido. O valor adquirido será para compensar o aumento do custo tarifário.