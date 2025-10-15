Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro da Economia espanhol espera poder 'explicar bem' aos EUA seus compromissos de defesa

Autor AFP
A Espanha espera poder "explicar bem" ao governo dos Estados Unidos seus investimentos em defesa, declarou nesta quarta-feira (15) o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, após as ameaças do presidente Donald Trump de "punir" Madri com tarifas.

"Eu acho que é preciso explicar bem qual é neste momento o compromisso da Espanha em reforçar o investimento e o gasto em segurança e defesa, para que nossa posição seja bem compreendida", declarou Cuerpo a jornalistas em um evento paralelo às reuniões do FMI e do Banco Mundial.

Ao chegar ao poder, Trump retomou suas pressões para que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aumentasse novamente seus gastos com defesa, até no mínimo 5% do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país.

Após meses de negociações, todos os membros da Otan responderam positivamente, exceto a Espanha, que manteve o índice em 2%, apesar das exigências de alguns parceiros.

"É o único país que não elevou sua cifra para 5%", disse Trump na terça-feira. "Acho que [a Espanha] deveria ser castigada por isso", acrescentou.

"Na verdade, estava pensando em puni-los comercialmente, por meio de tarifas", ameaçou.

Cuerpo garantiu que o governo não tem planos adicionais de apoio às empresas exportadoras diante da possibilidade dessas tarifas.

Os Estados Unidos recebem cerca de 5% das exportações totais espanholas, explicou o ministro a investidores durante o evento organizado pelo portal digital Semafor.

Os produtos europeus enfrentam uma tarifa geral de 10%, mas no caso de exportações específicas como azeite, vinho, azeitonas ou queijo, essa taxa sobe para 25%.

Como membro da União Europeia, a Espanha negociou um pacto geral sobre tarifas com os Estados Unidos em agosto, lembrou Cuerpo, e Madri pretende seguir esse acordo.

"O que me cabe é transmitir informações verdadeiras sobre o que a Espanha está fazendo e reafirmar nosso compromisso de continuar reforçando nosso gasto em segurança e defesa", explicou o ministro, que garantiu que se reunirá com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, durante a assembleia anual do FMI.

