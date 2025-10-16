Ceará tem 55 municípios aptos a crédito rural especial

Municípios poderão acessar linha de crédito do Mapa para renegociar dívidas rurais com juros reduzidos e prazo de até nove anos

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nova metodologia para avaliar perdas de rendimento agrícola em municípios afetados por intempéries climáticas. A medida define os critérios para acesso às linhas de crédito voltadas à liquidação ou amortização de dívidas rurais, uma iniciativa que busca dar fôlego financeiro a produtores impactados por secas, enchentes e outros eventos climáticos adversos.

O Ceará está entre os estados com maior número de municípios elegíveis. 55 localidades cearenses poderão acessar o crédito especial, que integra o conjunto de ações do governo federal para apoiar o campo e garantir a continuidade da produção agrícola. Ao todo, 1.419 municípios brasileiros estão aptos à renegociação.



A portaria nº 114/2025, publicada pelo Mapa no Diário Oficial da União, estabelece a metodologia de aferição das perdas e detalha a aplicação da linha de crédito criada pela Medida Provisória nº 1.314/2025, complementada pela MP nº 1.316/2025, que abriu crédito extraordinário de R$ 12 bilhões para essa finalidade.



Dentre as condições previstas estão juros entre 6% e 10% ao ano e prazo de até nove anos para pagamento. O objetivo é permitir que produtores e cooperativas consigam reorganizar seus compromissos financeiros e manter as atividades produtivas, especialmente em regiões mais vulneráveis às variações climáticas.



A publicação também incorpora mudanças recentes do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, por meio da Resolução nº 5.257/2025, ampliou o acesso à linha de crédito para produtores e cooperativas do Rio Grande do Sul, estado que decretou situação de emergência ou calamidade em ao menos três anos desde 2020. Com isso, 56 novos municípios gaúchos foram incluídos na lista.