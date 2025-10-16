Recorde: Orçamento do Ceará em 2026 é 14,7% maior ante 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.10.2025: Assembleia Legislativa do Ceará reabre galerias, para população poder acompanhar sessões. Estavam fechadas desde a pandemia.(Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Começou a tramitar nesta quinta-feira, 16 de outubro, o Projeto da Lei Orçamentária Anual (Ploa) do Governo do Ceará, com valor estimado em R$ 48,1 bilhões. O montante é recorde e 14,79% maior do que o de 2025.

Em termos de comparação, conforme o Anuário do Ceará, para o exercício financeiro de 2025, a Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a receita e fixa as despesas do Estado no montante de R$ 41,9 bilhões. Em 2024, o valor era de R$ 37,6 bilhões.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do total previsto para o ano que vem, cerca de R$ 29,4 bilhões serão oriundos do Tesouro Estadual e R$ 18,7 bilhões de outras fontes, conforme o texto encaminhado na quarta-feira, 15, pela Casa Civil. Elaborado pelos técnicos da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), o documento prevê investimentos que devem atingir R$ 5,26 bilhões em 2026, correspondentes a 10,9% do orçamento estadual. Aplicação prevista para o Orçamento 2026 do Ceará A área da saúde receberá 16,9% do total da Receita Corrente Líquida (RCL), volume 4,9 pontos percentuais acima do mínimo constitucional.

Já a educação terá 25,5% da RCL, ficando acima do percentual mínimo de 25% determinado pela Constituição Federal. Para ciência e tecnologia, a estimativa inicial é de gasto superior a R$ 908,5 milhões. E para a cultura ficou R$ 283,6 milhões. Projetos do Governo do Ceará para 2026 Dentre os investimentos considerados estratégicos pelo Governo do Ceará, há foco em esgotamento sanitário, oferta de água, transporte público metroviário, pavimentação e conservação de rodovias, fornecimento de combustíveis, além de aplicações em educação, saúde e área social.

As prioridades são: Ampliação dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água

Implantação do projeto Malha D’água – Sistema Banabuiú – Sertão Central

Construção do Cinturão das Águas Implantação do Sistema Metroferroviário – Linha Leste

Pavimentação e conservação de rodovias

Execução do VLT Ramal Aeroporto

Ampliação e suporte da rede de distribuição de gás

Duplicação do Eixão das Águas – Açude Castanhão – Região Metropolitana de Fortaleza – Porto do Pecém

Construção de Centros de Educação Infantil

Construção de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral integradas à Educação Profissional

Aquisição de medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

Ampliação das cirurgias eletivas no Estado

Aportes para Ceará Sem Fome

Cartão Mais Infância

Vale Gás

Estruturação de Centros Socioeducativos, voltados à segurança e ao atendimento humanizado

Apoio contínuo aos municípios nas políticas de saúde e educação “O Ceará tem trabalhado para manter o nível de investimentos conquistado nos últimos anos, um esforço reconhecido nacionalmente por diversas instituições. Somos um dos estados que, proporcionalmente à Receita Corrente Líquida, mais investe no País”, complementou o secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini. Para ele, o resultado é fruto de uma gestão fiscal responsável e de um planejamento de longo prazo, que garante solidez financeira e capacidade de execução.