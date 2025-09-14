Inadimplência no Brasil é a maior de série histórica iniciada em 2010, diz CNC

Cartão de crédito segue como a maior origem das dívidas, sendo um meio utilizado por 84,5% dos endividados. / Crédito: AURÉLIO ALVES

A inadimplência no Brasil atingiu o percentual histórico de 30,4% das famílias em agosto de 2025, conforme aponta a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado é o maior da série histórica iniciada em 2010.

“O avanço contínuo da inadimplência reforça a importância de iniciativas de educação financeira e do uso consciente do crédito”, afirma o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes. Segundo as projeções da CNC, a tendência é de um aumento de 3,1 pontos percentuais no endividamento e 1,6 pontos percentuais na inadimplência até o fim do ano. Renda menos comprometida com dívidas Apesar desse cenário, o comprometimento médio da renda com dívidas, passou de 29,6% para 29,3% na comparação entre os meses de agosto de 2024 e agosto de 2025. Esse é o menor patamar desde maio de 2019.

Já o percentual de famílias que comprometem mais da metade da renda com dívidas caiu de 18,9% para 18,6% no mesmo período analisado. A pesquisa da CNC também mostrou que o endividamento tem ocorrido em prazos mais curtos. O percentual de famílias endividadas a mais de um ano caiu pelo oitavo mês seguido, indo a 31,0%, enquanto cresceu o número de famílias que dizem estar com dívidas atrasadas por um período que vai de três a seis meses. Ainda segundo a pesquisa da CNC, o cartão de crédito segue como a maior origem das dívidas, sendo um meio utilizado por 84,5% dos endividados.