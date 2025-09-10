Inflação de Fortaleza cai em agosto, puxada por habitação e alimentação

Manga foi um dos produtos que ajudou na deflação / Crédito: Samuel Setubal

Puxada sobretudo pelos grupos de habitação e alimentação e bebidas, a inflação oficial de Fortaleza e Região Metropolitana caiu 0,07% em agosto, conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. A retração no País foi maior, de 0,11%, com pesos vindos de habitação (-0,90%), alimentação e bebidas (-0,46%) e transportes (-0,27%).

Já os gastos elevados foram observados em educação (0,75%) e despesas pessoais (0,40% ). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Das 17 regiões divulgadas nesta quarta-feira, 10 de setembro, 14 apresentaram deflação em agosto. As únicas altas foram vistas em Vitória (0,23%), Brasília (0,11%) e São Paulo (0,10%). E as baixas mais significativas ficaram com Porto Alegre (-0,40%), Goiânia (-0,40%), Rio de Janeiro (-0,34%), São Luís (-0,28%), Belo Horizonte (-0,26%), Aracaju (-0,26%) e Recife (-0,24%).

Na RMF, o acumulado do ano (janeiro a agosto ante igual período do ano anterior) registrou inflação de 3,09%, acima da média nacional, de 3,15%. Apenas na passagem de julho para agosto, a queda no grupo habitação foi influenciada pela variação negativa da energia elétrica residencial (-3,53%). Já no grupo de alimentação e bebidas, os subitens manga (-21,47%), cebola (-19,7%) e tomate (-15,85%) foram os que determinaram as baixas.

O terceiro grupo com maior baixa foi o de comunicação, influenciado pelo segmento telefônico, que apresentou a maior variação negativa, de -0,59%. No grupo de transportes, apesar de o resultado global ainda ser positivo, em 0,18%, destacam-se as quedas no transporte público, de -1,15%, nas passagens aéreas, de 7,53%, na gasolina, de -0,57%, e no diesel, de -0,71%. Entenda o que é o IPCA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-08-2025: Inovações em supermercados. Na foto, o supermercado Pinheiro, que adotou um sistema de QR Codes para alguns produtos em rebaixa. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS