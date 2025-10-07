Ceará quase dobra valor de exportações em setembro ante 2024

Em setembro deste ano foram exportados pouco mais de US$ 159 milhões / Crédito: JÚLIO CAESAR

Mesmo em um contexto de tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Ceará registrou em setembro deste ano quase o dobro do valor de exportações na comparação com setembro do ano passado, ou uma alta de mais precisamente 97,5%. Os resultados constam do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Os principais produtos vendidos foram: os semimanufaturados de outras ligas de aço, com US$ 34,7 milhões; outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço, com US$ 29,5 milhões; além dos melões frescos, com US$ 13,5 milhões. No caso das importações, o movimento foi diferente. Na comparação de setembro com agosto de 2025, houve crescimento de 12,6% no volume importado, passando de US$ 209,7 milhões para US$ 236,1 milhões.

Contudo, na comparação entre setembro deste ano com setembro do ano passado, quando foi importado um montante de US$ 320,6 milhões, houve uma queda de 26,3% no volume comprado do Exterior. Os principais países de origem das compras cearenses são: a China, com US$ 70,8 milhões; os Estados Unidos, com US$ 42,1 milhões; a Austrália, com US$ 17,5 milhões; o Egito, com US$ 15,7 milhões; além da Argentina, com US$ 14,8 milhões. Os principais produtos importados do Exterior para o Ceará foram: a hulha betuminosa, com US$ 52,7 milhões em mercadoria comprada; os outros trigos e misturas com centeio, com US$ 14,3 milhões; além dos produtos laminados de ferro ou aço, com US$ 11,1 milhões.