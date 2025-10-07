Ceará quase dobra valor de exportações em setembro ante 2024

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará quase dobra valor de exportações em setembro na comparação com 2024

Aumento foi de 97,5% no referido período investigado. Resultado na comparação com agosto também foi positivo, com alta de 4,5%, conforme dados do Comex Stat
Mesmo em um contexto de tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Ceará registrou em setembro deste ano quase o dobro do valor de exportações na comparação com setembro do ano passado, ou uma alta de mais precisamente 97,5%.

Os resultados constam do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Em setembro deste ano foram pouco mais de US$ 159 milhões, ante US$ 80,6 milhões em mês equivalente de 2024.

As exportações também tiveram alta quando a comparação é com o mês de agosto deste ano, de 4,5%. Naquele mês foram exportados US$ 152,1 milhões em mercadorias do Ceará para o Exterior.

Os principais destinos são: os Estados Unidos, com US$ 58 milhões; seguidos pela Polônia, com US$ 19,5 milhões; Holanda, com US$ 11,4 milhões; China, com US$ 7,7 milhões; além da Colômbia com US$ 5,9 milhões vendidos.

Os principais produtos vendidos foram: os semimanufaturados de outras ligas de aço, com US$ 34,7 milhões; outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço, com US$ 29,5 milhões; além dos melões frescos, com US$ 13,5 milhões.

No caso das importações, o movimento foi diferente. Na comparação de setembro com agosto de 2025, houve crescimento de 12,6% no volume importado, passando de US$ 209,7 milhões para US$ 236,1 milhões.

Contudo, na comparação entre setembro deste ano com setembro do ano passado, quando foi importado um montante de US$ 320,6 milhões, houve uma queda de 26,3% no volume comprado do Exterior.

Os principais países de origem das compras cearenses são: a China, com US$ 70,8 milhões; os Estados Unidos, com US$ 42,1 milhões; a Austrália, com US$ 17,5 milhões; o Egito, com US$ 15,7 milhões; além da Argentina, com US$ 14,8 milhões.

Os principais produtos importados do Exterior para o Ceará foram: a hulha betuminosa, com US$ 52,7 milhões em mercadoria comprada; os outros trigos e misturas com centeio, com US$ 14,3 milhões; além dos produtos laminados de ferro ou aço, com US$ 11,1 milhões.

Para o economista Ricardo Coimbra, o que é interessante observar é que, mesmo com o tarifaço, o ritmo de crescimento se manteve no Estado e ainda continua tendo participação no mercado americano.

“Ou seja, houve um impacto, mas esse impacto não foi na magnitude que se esperava”.

“Eu acho que é um conjunto de esforços que mostra esse resultado em setembro. Não só em comparação com agosto, mas crescendo de forma significativa em relação a setembro do ano passado. É um cenário positivo, que gera perspectivas mais interessantes, na medida em que existe a possibilidade de uma aproximação e de um acordo com os Estados Unidos”, acrescentou.

“Em função dessa primeira reunião que houve entre o Lula e o Trump (segunda-feira, 6 de outubro), há um indicativo de que esse cenário pode ser trabalhado mais adiante. Isso pode potencializar e fortalecer ainda mais o crescimento das exportações. Ou seja, esses setores impactados, parte deles pode voltar a ocupar espaço nas exportações para o mercado americano”, complementou Coimbra.

