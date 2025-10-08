Risco de apagão: NE detém 70% dos cortes de energia do País

Nordeste concentra maior geração de energia renovável do País e sofre com prejuízos por paradas e reduções de produção energia para não gerar apagão nacional / Crédito: Julio Caesar

Sem infraestrutura para escoar todo o excesso de energia gerado, o País já perde R$ 5 bilhões ao ter de parar ou reduzir a produção energética para evitar apagões por sobrecarga no sistema. Os cortes de energia (curtailments) afetam sobretudo o Nordeste, que concentra 70% dessas paradas obrigatórias. O Ceará registra 7,58%.

Os dados exclusivos são do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) e evidenciam que Bahia, Rio Grande do Norte e Minas Gerais lideram o ranking de estados com mais cortes.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Darlan Santos, presidente da entidade, acredita que o leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), previsto para este mês, pode aliviar gargalos e destravar investimentos. A expectativa do certame é o aporte de R$ 5,5 bilhões em investimentos, com o acréscimo da conclusão de obras voltadas para reforçar a malha elétrica, principalmente no Nordeste, que lidera a geração de energia limpa no País e os curtailments.

Isso porque essa falta de capacidade de escoamento na rede de transmissão tende a assustar empresas que queiram fazer aportes no País, sob o risco de terem prejuízos. Leia mais Um quinto da geração eólica e solar foi cortada e prejuízo é de R$ 3,2 bi Sobre o assunto Um quinto da geração eólica e solar foi cortada e prejuízo é de R$ 3,2 bi Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), consolidados pela consultoria CarpeVie, parceira do Cerne, destrincham que Bahia detém 35,14% dos cortes, seguida pelo Rio Grande do Norte (25,43%) e Minas Gerais (15,63%).

Outros mais afetados e também do Nordeste são: Piauí (9,42%), Ceará (7,58%), Pernambuco (3,03%), Paraíba (1,79%) e Maranhão (0,62%). Darlan frisa que as perdas acumuladas ao longo dos últimos anos representam “grande obstáculo para a expansão das fontes renováveis.” “No caso do Nordeste, onde estão os principais polos eólicos e solares do País, a falta de infraestrutura adequada limita a geração e afeta toda a cadeia produtiva, do fabricante ao investidor”, acrescentou.