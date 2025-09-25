UFC anuncia leilão online de 2.930 móveis inservíveis

Universidade Federal do Ceará organiza leilão com bens móveis inservíveis / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Pró-Reitoria de Planejamento e Apuração da Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou a realização do leilão de 2.930 móveis inservíveis. Esses bens serão vendidos em lotes, cuja avaliação total está no valor de R$ 226.850. O evento é organizado em parceria com a empresa Pereira Leilões e acontecerá de forma eletrônica por meio do site pereiraleiloesce.com.br no dia 10 de outubro às 10 horas.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O certame será do tipo maior lance, um critério em licitações e leilões, cujo objetivo é vender bens ou serviços, e o vencedor é o participante que oferecer o maior valor. Serão leiloados bens móveis a serem ainda especificados. O leiloeiro público Francisco das Chagas Pereira Júnior foi o responsável credenciado pela UFC. A venda é composta por móveis da universidade inservíveis e/ou de recuperação antieconômica. Os valores atribuídos aos lotes foram definidos levando em conta os indicadores locais de mercado.