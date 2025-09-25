UFC anuncia leilão online de 2.930 móveis inservíveis

UFC anuncia leilão online de 2.930 móveis inservíveisA universidade pretende arrecadar pelo menos R$ 500.000 com o evento. Ainda não houve a divulgação da lista dos lotes que serão vendidos
A Pró-Reitoria de Planejamento e Apuração da Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou a realização do leilão de 2.930 móveis inservíveis. Esses bens serão vendidos em lotes, cuja avaliação total está no valor de R$ 226.850.
O evento é organizado em parceria com a empresa Pereira Leilões e acontecerá de forma eletrônica por meio do site pereiraleiloesce.com.br no dia 10 de outubro às 10 horas.
O certame será do tipo maior lance, um critério em licitações e leilões, cujo objetivo é vender bens ou serviços, e o vencedor é o participante que oferecer o maior valor.
Serão leiloados bens móveis a serem ainda especificados. O leiloeiro público Francisco das Chagas Pereira Júnior foi o responsável credenciado pela UFC.
A venda é composta por móveis da universidade inservíveis e/ou de recuperação antieconômica. Os valores atribuídos aos lotes foram definidos levando em conta os indicadores locais de mercado.
Interessados em participar precisam se cadastrar no site do Leiloeiro Público Oficial, em até 24 horas antes do dia e horário previsto para início do leiloamento.
Depois é necessário o consentimento das regras de participação dispostas no site e obtenção de "login" e "senha". Mais informações sobre o cadastro no sistema constam no endereço do Pereira Leilões.
O POVO procurou a UFC para saber a data em que a lista de lotes estará disponível. Isso porque o prazo para a divulgação dos móveis vai do dia 23 de setembro a 10 de outubro.