Aneel classifica Enel como não apta a adiantar renovação da concessão

A Aneel informou que a empresa não atendeu ao critério de eficiência / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), concluiu, em parecer, que a Enel Distribuição Ceará não está apta, neste momento, para antecipar a renovação do contrato de concessão de energia elétrica com o Governo Federal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação vem em resposta ao Requerimento de Informação nº 2.927/2025 (SEI nº 1083246), de autoria do deputado federal Yury do Paredão (MDB-CE), por meio do qual solicita resposta ao ministro de Minas e Energia (Alexandre Silveira) acerca do pedido antecipado de prorrogação da concessão da empresa no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O parlamentar destaca do retorno da Aneel, que a empresa não atendeu ao critério de eficiência. “Um dos requisitos indispensáveis para a prorrogação antecipada de contrato de concessão”, informou. “A recomendação da agência reforça o que é evidente em todo o Ceará, que sofre há anos com o serviço precário prestado por essa concessionária. Não somos contra a concessão, mas exigimos respeito aos consumidores”, destacou Yuri. O serviço de distribuição de energia no Ceará é uma concessão de 30 anos, que começou em 1998 e vai até 2028. No documento da Aneel, a autarquia federal atesta que a empresa "descumpre os limites" de continuidade de fornecimento de energia global nos anos de 2020, 2021 e 2022. "Portanto, a Enel CE não cumpre os requisitos relacionados ao critério de continuidade do fornecimento, conforme Decreto nº 12.068/2024", evidenciou a Agência, em conclusão enviada ao deputado.

Mas, em relação à gestão econômico-financeira, a Aneel diz que a distribuidora tem capacidade de honrar os compromissos "de forma sustentável." O retorno ao deputado vem de processo de fevereiro deste ano, em que a autarquia decidiu aprovar termo para iniciar os procedimentos de prorrogação das concessões de energia no País. Em março, a Enel chegou a protocolar pedido próprio com vistas a essa renovação no Ceará, cumprindo o prazo para requerer a antecipação. Além disso, a decisão é contornável. Considerando que a empresa submeteu ao Ministério de Minas e Energia (MME), Plano de Resultados para avaliação, e que o MME poderá estabelecer condições adicionais e metas específicas a serem cumpridas, caso os requisitos sejam cumpridos, a concessionária pode obter a aprovação que deseja.