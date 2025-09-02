Enel Ceará vai enfrentar obstáculos para renovar concessão, diz conselho de consumidores

Conerge se diz atento ao processo que pode manter a empresa à frente da distribuição de energia no Estado e indica mais rigor para isso

O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge) indica que a empresa deve enfrentar “obstáculos no processo de renovação”. A afirmação considera as “ falhas no cumprimento de indicadores de qualidade, além do histórico de reclamações no atendimento de consumidores e atraso de obras.”

“Temos acompanhado a evolução das queixas dos clientes da distribuidora e um outro ponto que nos chama atenção é o percentual de obras em atraso por parte da companhia. O percentual aceitável é de 5%, mas tem ultimamente ficado em aproximadamente 20%, e isso é bastante preocupante e grave”, expõe Dickson Araújo, conselheiro titular da Classe Setor Público.

Araújo também é secretário adjunto de Energia e Telecomunicações da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra) e salienta que, “de acordo com a regulamentação, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) poderá emitir relatório recomendando que o Ministério de Minas e Energia não renove a concessão da Enel, caso os indicadores de continuidade e frequência de interrupções (DEC e FEC) não haviam sido atendidos nos últimos 5 anos”.

Ele explica, no entanto, que “esse parecer não tira o direito da empresa de pleitear essa renovação. Ela tem direito de apresentar um plano de ação e continuar com a concessão a partir de 2028, pelos próximos 30 anos”.

Processos avançam pelo País

O processo de renovação a que a Enel Ceará se colocou adianta a decisão sobre a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Estado em dois anos, uma vez que a concessão tem em 2028 o fim do contrato.