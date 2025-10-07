Saque-aniversário do FGTS terá novas regras em novembro

Imagem mostra tela inicial do aplicativo do FGTS / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá novas regras a partir de 1º de novembro de 2025. São mudanças que estabelecem limites para a quantidade de operações, o prazo das antecipações e o valor que pode ser antecipado.

A partir da data, o trabalhador que aderir ao benefício deverá aguardar 90 dias para efetuar a primeira operação de alienação do saldo. Não há restrição até então e a operação pode ser realizada imediatamente após a adesão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Outra mudança estabelece limite para operações simultâneas, cujo número permitido será de apenas uma por ano.

Terá também teto para o número de antecipações, que até então era definido por cada instituição financeira. Por exemplo, existem operações contratadas para pagar com a antecipação anual até 2056. Com as novas regras, será possível antecipar até cinco saques-aniversário (um por ano) em um período de 12 meses. Após esse prazo, o trabalhador poderá realizar até três novas antecipações. Isso se traduz em três anos. A média atual é de oito antecipações por contrato.