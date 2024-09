Entenda a proposta para saque-aniversário virar empréstimo consignado

Empregados domésticos com carteira assinada e trabalhadores autônomos serão os contemplados com a medida

Conforme a apuração do jornal Valor Econômico, os alvos seriam empregados domésticos com carteira assinada e trabalhadores autônomos.

Com a proposta para o fim do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) , o Ministério do Trabalho e Emprego pensa na possibilidade de substituir a modalidade para o crédito consignado .

"Estamos dialogando primeiro dentro do governo e, agora, queremos debater com o Congresso para aprovar uma proposta que garanta crédito acessível ao trabalhador, preservando a função do fundo como proteção em caso de desemprego", afirmou à época.

No ano passado, o patrimônio do FGTS alcançou R$ 704 bilhões. A Caixa, administradora do fundo, liberou R$ 142 bilhões em saques para os trabalhadores, sendo que o saque-aniversário representou 26% deste total.

A proposta prevê o uso do FGTS como garantia para obtenção de crédito. A modalidade de saque-aniversário foi criada em 2020 e permite que o trabalhador saque, anualmente, no mês do seu aniversário, parte do saldo das contas ativas e inativas.

De acordo com o titular da Pasta, o novo crédito consignado permitirá que o trabalhador use seu FGTS como garantia em casos de demissão, mas apenas nessas circunstâncias.

O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.

A adesão a esse tipo de modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS.

O processo também pode ser feito nas agências do banco. Se quiser receber o dinheiro no mesmo ano, o trabalhador deverá optar pelo saque-aniversário até o último dia do mês de nascimento. Caso contrário, só receberá a partir do ano seguinte.