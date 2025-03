Ceará é o 7º estado com mais pedidos de novo crédito consignado com FGTS

O Ceará se destaca como 7º Estado do País com mais solicitações de empréstimo consignado com FGTS. Até as 17h do dia 25 de março, foram registrados 1.967 pedidos no Estado. O valor médio financiado é de R$ 291,70 e parcelas mensais pagas em média em 19 meses. Os dados foram enviados com exclusividade pelo Ministério do Trabalho a pedido do O POVO.



Os trabalhadores com carteira assinada e os empregados de Microempreendedores Individuais (MEI) já podem solicitar o novo modelo de empréstimos consignados usando o FGTS como garantia. O Crédito do Trabalhador, ofertado exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital, entrou em vigor na sexta-feira, 21.