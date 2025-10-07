Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho Curador aprova voto para manter R$ 311,1 milhões no FI-FGTS

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 7, um voto para manter R$ 311,1 milhões no Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS). Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024.

A decisão reinveste o montante no FI-FGTS.

Segundo apresentação do Ministério do Trabalho, ao longo do tempo, o FGTS já investiu R$ 22,9 bilhões e resgatou R$ 29,8 bilhões.

A proposta visava atender o regulamento do FI e foi aprovada por unanimidade.

