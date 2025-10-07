Conselho Curador aprova voto para manter R$ 311,1 milhões no FI-FGTS

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 7, um voto para manter R$ 311,1 milhões no Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS). Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024.

A decisão reinveste o montante no FI-FGTS.