FGTS de domésticas: 2 mil empregadores serão notificados no CE

Notificações no DET começam nesta quarta-feira, 17 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 2 mil empregadores serão notificados a regularizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 3.275 trabalhadores domésticos no Ceará. A dívida em atraso chega a R$ 9,1 milhões, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

É o terceiro estado do Nordeste com maior volume de dívidas em atraso, atrás da Bahia (R$ 25,1 milhões) e de Pernambuco (R$ 15,3 milhões). No ranking nacional, ocupa a 10ª colocação. No Brasil, 80 mil empregadores estão em atraso em relação aos direitos trabalhistas de 154 mil trabalhadores doméstiscos, levando a um débito de R$ 375,1 milhões. Prazo para regularização voluntária vai até o dia 31 de outubro Os avisos serão enviados pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma oficial de comunicação do órgão com empregadores, a partir desta quarta-feira, 17. E foram elaborados a partir do cruzamento de dados do eSocial com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal, que apontam indícios de débitos no recolhimento do FGTS. O prazo para regularização voluntária vai até o dia 31 de outubro. A Coordenação Nacional de Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados (Conadom), responsável pela ação, explica que essa primeira etapa de notificações tem caráter orientativo.

Na outra ponta do ranking, estados como Roraima, Amapá e Acre apresentam os menores volumes, com valores totais devidos inferiores a R$ 1 milhão. Entretanto, são os estados que também o menor quantitativo de contratos formais nesta área. Para se ter uma ideia, 194 empregadores e 334 trabalhadores registrados. Confira estados com maior volume de débitos em atraso FGTS domésticas: entenda como funciona o DET Desde agosto de 2024, o DET passou a ser obrigatório para Microempreendedores Individuais (MEIs) e para empregadores de trabalhadores domésticos.