Licitação para saneamento do Litoral Leste sairá nos próximos dias, informa Setur

￼CASCAVEL será um dos municípios contemplados pelo projeto / Crédito: João Filho Tavares

A licitação para implementar o saneamento básico no Litoral Leste do Ceará deverá ser lançada nos próximos dias, segundo informou o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT) ao O POVO. Ao todo, serão investidos R$ 400 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme o titular da Pasta, a infraestrutura deve beneficiar os negócios relacionados ao setor na região. A princípio, serão contemplados os municípios de Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati.

Em outubro de 2024, o Governo do Estado teve uma reunião com o CAF em Brasília. O objetivo era discutir os projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur). O Prosatur é um programa da Setur financiado pelo CAF para universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades litorâneas. A meta também é de melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia no Estado.