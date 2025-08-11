Licitação para saneamento do Litoral Leste sairá nos próximos dias, informa Setur

Licitação para saneamento do Litoral Leste sairá nos próximos dias, informa SeturAo todo, serão investidos R$ 400 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)
A licitação para implementar o saneamento básico no Litoral Leste do Ceará deverá ser lançada nos próximos dias, segundo informou o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT) ao O POVO. Ao todo, serão investidos R$ 400 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).
Conforme o titular da Pasta, a infraestrutura deve beneficiar os negócios relacionados ao setor na região. A princípio, serão contemplados os municípios de Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati.
“São licitações internacionais, e a gente já está com toda a documentação pronta para, nos próximos dias, o governador lançar essa licitação.”
Há ainda a expectativa de que seja dada a ordem serviço de três a cinco meses, após a publicação do edital. O planejamento, até então, está sendo realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).
Assim, uma das rotas turísticas do Ceará será contemplada com as obras: a das Falésias. Ela é constituída por oito municípios do Litoral Leste cearense e conta com cerca de 240 km de costa, mais de 40 praias e mais de 30 produtos turísticos.
Em outubro de 2024, o Governo do Estado teve uma reunião com o CAF em Brasília. O objetivo era discutir os projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur).
O Prosatur é um programa da Setur financiado pelo CAF para universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades litorâneas.
A meta também é de melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia no Estado.
Investimentos anteriores
Em janeiro deste ano, por exemplo, foi autorizado o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios, pelo governador Elmano de Freitas (PT).
As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagece e a empresa Ambiental Ceará.
Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do é de R$ 520 milhões.
Além disso, em novembro de 2024, o distrito do Preá, município de Cruz, a 244 km de Fortaleza, foi contemplado com implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. O aporte será de R$ 99,9 milhões, com prazo para entrega de 900 dias, a partir da data da ordem de serviço.
