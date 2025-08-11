Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Licitação para saneamento do Litoral Leste sairá nos próximos dias, informa Setur

Ao todo, serão investidos R$ 400 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)
Autor Fabiana Melo
A licitação para implementar o saneamento básico no Litoral Leste do Ceará deverá ser lançada nos próximos dias, segundo informou o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT) ao O POVO. Ao todo, serão investidos R$ 400 milhões, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Conforme o titular da Pasta, a infraestrutura deve beneficiar os negócios relacionados ao setor na região. A princípio, serão contemplados os municípios de Cascavel, Beberibe, Fortim e Aracati. 

“São licitações internacionais, e a gente já está com toda a documentação pronta para, nos próximos dias, o governador lançar essa licitação.”

Há ainda a expectativa de que seja dada a ordem serviço de três a cinco meses, após a publicação do edital. O planejamento, até então, está sendo realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). 

Assim, uma das rotas turísticas do Ceará será contemplada com as obras: a das Falésias. Ela é constituída por oito municípios do Litoral Leste cearense e conta com cerca de 240 km de costa, mais de 40 praias e mais de 30 produtos turísticos.

Em outubro de 2024, o Governo do Estado teve uma reunião com o CAF em Brasília. O objetivo era discutir os projetos vinculados ao Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur).

O Prosatur é um programa da Setur financiado pelo CAF para universalizar o acesso à água potável e ao esgotamento sanitário nas localidades litorâneas.

A meta também é de melhorar as condições ambientais, promover a mitigação e resiliência climática e contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia no Estado.

Investimentos anteriores

Em janeiro deste ano, por exemplo, foi autorizado o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios, pelo governador Elmano de Freitas (PT).

As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Cagece e a empresa Ambiental Ceará.

Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do é de R$ 520 milhões.

Além disso, em novembro de 2024, o distrito do Preá, município de Cruz, a 244 km de Fortaleza, foi contemplado com implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. O aporte será de R$ 99,9 milhões, com prazo para entrega de 900 dias, a partir da data da ordem de serviço.

