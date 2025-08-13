Cagece capta R$ 400 milhões em terceira emissão de debêntures para alongar perfil da dívida

Cagece concluiu sua terceira emissão de debêntures, captando R$ 400 milhões para fortalecer a estrutura financeira e investir em novos projetos / Crédito: Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) concluiu, na última sexta-feira, 8, sua terceira emissão de debêntures, captando R$ 400 milhões no mercado de capitais. A operação, coordenada pelo banco Itaú, foi estruturada em duas séries: R$ 300 milhões com prazo de vencimento em sete anos e R$ 100 milhões com prazo de dez anos.

O objetivo principal é o alongamento do perfil da dívida, reduzindo a pressão de pagamentos no curto e médio prazos. A medida também reforça a estrutura de capital da empresa e libera recursos para novos investimentos, fortalecendo a saúde financeira da companhia.


