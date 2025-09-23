5 erros que causam mais gastos de água e energia em casa

Economizar água e energia vai muito além de desligar a torneira enquanto escova os dentes e retirar os aparelhos eletrônicos da tomada ao dormir / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A conta de água e energia elétrica é, muitas vezes, um dos maiores gastos mensais nas residências brasileiras. E, embora muita gente se preocupe em economizar, hábitos cotidianos e descuidos simples podem elevar bastante o consumo. Saber identificar esses erros e corrigi-los pode representar não apenas economia no bolso, mas também um impacto positivo para o meio ambiente. Confira a seguir 5 erros capazes de aumentar o consumo de água e energia em casa.

5 erros que causam mais gastos de água e energia 1. Deixar luzes acesas sem necessidade É um hábito comum em muitas casas: sair de um cômodo e esquecer a luz acesa. Embora pareça inofensivo, esse descuido pode fazer grande diferença ao fim do mês, principalmente em residências com lâmpadas mais antigas e menos eficientes. A solução passa por duas mudanças simples: trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que consomem menos e duram mais, e criar o hábito de apagar sempre as luzes ao deixar o ambiente. 2. Tomar banhos demorados O banho é, ao mesmo tempo, um dos maiores prazeres e um dos maiores vilões do consumo doméstico. Um chuveiro elétrico ligado por 15 minutos consome muita energia, especialmente nos modelos de potência mais alta.

Além disso, cada minuto a mais no chuveiro representa litros de água desperdiçada, então reduzir o tempo para 5 a 8 minutos já garante economia significativa. Outra dica é manter o chuveiro na posição “verão” sempre que possível, já que essa configuração reduz o gasto elétrico. 3. Uso incorreto da geladeira A geladeira é o eletrodoméstico que mais consome energia em uma casa, pois funciona 24 horas por dia. Muitos erros no uso elevam ainda mais esse consumo: abrir a porta constantemente, colocar alimentos quentes diretamente no interior ou ajustar o termostato em temperaturas muito baixas. Outro problema comum é a falta de manutenção: borrachas ressecadas ou mal vedadas fazem o aparelho trabalhar mais. O ideal é evitar aberturas desnecessárias, esperar que a comida esfrie antes de guardar e checar a vedação das portas com regularidade.

4. Vazamentos e torneiras pingando Uma torneira pingando pode desperdiçar até 40 litros de água por dia. Vazamentos em descargas ou caixas d’água também são vilões silenciosos, que muitas vezes passam despercebidos até a chegada de uma conta altíssima. Fazer inspeções periódicas e consertar rapidamente qualquer defeito é essencial. Além disso, instalar arejadores em torneiras ajuda a reduzir o fluxo de água sem perder eficiência na lavagem de louças ou mãos. 5. Usar máquinas de lavar de forma inadequada Máquinas de lavar roupas e louças foram criadas para facilitar a vida, mas seu uso incorreto pode representar grande desperdício. Colocar poucas peças na lavadora ou acioná-la várias vezes ao dia consome água e energia em excesso.