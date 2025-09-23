5 erros que causam mais gastos de água e energia em casa

Conheça 5 erros que fazem a sua casa gastar muito mais água e energiaEnergia e água condizem com uma grande parcela de gastos mensais em uma residência. Saiba 5 erros comuns que aumentam as contas de água e energia em casa
A conta de água e energia elétrica é, muitas vezes, um dos maiores gastos mensais nas residências brasileiras. E, embora muita gente se preocupe em economizar, hábitos cotidianos e descuidos simples podem elevar bastante o consumo.
Saber identificar esses erros e corrigi-los pode representar não apenas economia no bolso, mas também um impacto positivo para o meio ambiente. Confira a seguir 5 erros capazes de aumentar o consumo de água e energia em casa.
5 erros que causam mais gastos de água e energia
1. Deixar luzes acesas sem necessidade
É um hábito comum em muitas casas: sair de um cômodo e esquecer a luz acesa. Embora pareça inofensivo, esse descuido pode fazer grande diferença ao fim do mês, principalmente em residências com lâmpadas mais antigas e menos eficientes.
A solução passa por duas mudanças simples: trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que consomem menos e duram mais, e criar o hábito de apagar sempre as luzes ao deixar o ambiente.
2. Tomar banhos demorados
O banho é, ao mesmo tempo, um dos maiores prazeres e um dos maiores vilões do consumo doméstico. Um chuveiro elétrico ligado por 15 minutos consome muita energia, especialmente nos modelos de potência mais alta.
Além disso, cada minuto a mais no chuveiro representa litros de água desperdiçada, então reduzir o tempo para 5 a 8 minutos já garante economia significativa. Outra dica é manter o chuveiro na posição “verão” sempre que possível, já que essa configuração reduz o gasto elétrico.
3. Uso incorreto da geladeira
A geladeira é o eletrodoméstico que mais consome energia em uma casa, pois funciona 24 horas por dia. Muitos erros no uso elevam ainda mais esse consumo: abrir a porta constantemente, colocar alimentos quentes diretamente no interior ou ajustar o termostato em temperaturas muito baixas.
Outro problema comum é a falta de manutenção: borrachas ressecadas ou mal vedadas fazem o aparelho trabalhar mais. O ideal é evitar aberturas desnecessárias, esperar que a comida esfrie antes de guardar e checar a vedação das portas com regularidade.
4. Vazamentos e torneiras pingando
Uma torneira pingando pode desperdiçar até 40 litros de água por dia. Vazamentos em descargas ou caixas d’água também são vilões silenciosos, que muitas vezes passam despercebidos até a chegada de uma conta altíssima.
Fazer inspeções periódicas e consertar rapidamente qualquer defeito é essencial. Além disso, instalar arejadores em torneiras ajuda a reduzir o fluxo de água sem perder eficiência na lavagem de louças ou mãos.
5. Usar máquinas de lavar de forma inadequada
Máquinas de lavar roupas e louças foram criadas para facilitar a vida, mas seu uso incorreto pode representar grande desperdício. Colocar poucas peças na lavadora ou acioná-la várias vezes ao dia consome água e energia em excesso.
O ideal é acumular roupas ou utensílios e utilizar a capacidade máxima do aparelho, evitando grande desperdício de água e energia que faz a máquina funcionar. Muitos modelos também oferecem ciclos econômicos, que reduzem o consumo sem comprometer a limpeza.
Pequenos hábitos fazem grande diferença no consumo de água e energia em casa. Reduzir o tempo no banho, corrigir vazamentos, usar eletrodomésticos de forma consciente e adotar iluminação eficiente são atitudes simples que geram economia imediata e ajudam na preservação dos recursos naturais.
No fim das contas, cuidar do planeta e do bolso pode começar dentro de casa, com mudanças acessíveis e fáceis de adotar no dia a dia. Além de realizar essas mudanças em casa, programas do governo podem auxiliar na diminuição e isenção das despesas de energia.
Políticas públicas no auxílio do pagamento de água e energia
O Luz do povo é um programa do Governo Federal que reestrutura a Tarifa social de Energia Elétrica (TSEE) com o objetivo de isentar totalmente a conta de luz de famílias que consomem até 80 kWh.
O programa destina-se a pessoas que estão cadastrada no Cadastro Único e que tenham renda per capita menor ou equivalente a meio salário-mínimo.
Famílias que possuem algum membro cadastrado para receber o Benefício de Prestação Continuada, além de quilombolas e indígenas, estão suscetíveis a estar no programa.
Já o Recicla Fortaleza dá desconto na conta da energia de pessoas que troquem resíduos recicláveis em Ecopontos, resultado de parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Enel Distribuição Ceará (Enel).
Basta que o cidadão leve sua conta da Enel a um Ecoponto e faça seu cadastro na organização para receber o cartão Recicla Fortaleza. Ao trocar os resíduos por créditos, dependendo dos valores de cada material no mercado, terá descontos nos pagamentos.