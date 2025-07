Reunião do Consórcio Nordeste sobre exportações será realizada em agosto

Em nota, informou que está unindo esforços com a Apex Brasil e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) para proteger a economia

O Consórcio Nordeste terá uma reunião, em Brasília, no próximo dia 5 de agosto, para discutir estratégias para as exportações nordestinas. O movimento acontece em meio às possíveis tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros pelos Estados Unidos, a partir do dia 1º de agosto.



Em nota, informou que está unindo esforços com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex Brasil) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), liderado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), para proteger a economia nordestina.