Exportações cearenses caem 46,3% em agosto em razão do tarifaço

No acumulado do ano, o Ceará exportou para 144 países, ampliando sua base em 13 mercados em relação a 2024, mas com forte concentração em alguns destinos. / Crédito: FCO FONTENELE

Em agosto de 2025, as exportações do Ceará totalizaram US$ 152,1 milhões. Esse valor representou uma queda de 46,3% em comparação com julho de 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Os dados são do Ceará em Comex, estudo de inteligência comercial produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Eles refletem o primeiro mês após o aumento de 50% da tarifa aplicada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o chamado “tarifaço”. No comparativo com agosto de 2024, os dados do Ceará em Comex apontam para um aumento de 100% das exportações, mas em razão de movimentação atípica no ano anterior. Isso porque o setor de ferro e aço, principal item da pauta de exportação cearense, enfrentava na época dificuldades na conclusão dos registros de exportação. No acumulado do ano, o Ceará exportou para 144 países, ampliando sua base em 13 mercados em relação a 2024, mas com forte concentração em alguns destinos. Os Estados Unidos foram o principal parceiro comercial, com US$ 779,06 milhões (51,7% do total), dominados por ferro e aço, pescados e calçados. O México consolidou-se na segunda posição com US$ 95,28 milhões, impulsionado por ferro e aço.

A Colômbia registrou um leve recuo, mas manteve-se importante para o setor calçadista. Os demais países formaram um bloco mais pulverizado, mas relevante para a diversificação das exportações estaduais. No acumulado de janeiro até agosto de 2025, o Ceará manteve a 17ª posição no ranking nacional de exportadores (com 0,7% de participação, acima dos 0,5% de 2024) e a 13ª entre os importadores (1,0%). Regionalmente, o estado é o 4º maior exportador (9,36%) e importador (10,30%) do Nordeste. Ferro e aço mantiveram a liderança absoluta com US$ 804,7 milhões, majoritariamente destinados aos EUA, México e França, reforçando a dependência do mercado norte-americano.