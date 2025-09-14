Exportações de rochas ornamentais e minerais crescem mais de 80% em 2025

Mineração cearense já é reconhecida internacionalmente pela exploração de rochas ornamentais / Crédito: Júlio Caesar

As exportações de rochas ornamentais e de minerais, de uma forma geral, cresceram de forma expressiva no acumulado de janeiro a agosto de 2025, conforme estudo elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). As vendas externas do setor mineral, por exemplo, movimentaram o montante de US$ 93,7 milhões no período, alta de 81% em relação a 2024.

As exportações alcançaram 68 países no setor mineral e 19 países no setor de rochas ornamentais, com mercados como Holanda, Turquia e Índia se destacando no período, com crescimento expressivo nas compras. Já entre os três municípios que lideram as exportações de rochas ornamentais, dois são do Interior do Estado: Uruoca, que aparece na primeira posição com US$ 14,6 milhões, e Santa Quitéria, que aparece na terceira colocação com US$ 6,6 milhões. Entre os dois aparece o município de Caucaia, com US$ 8,6 milhões. Outros minerais que se destacaram no período foram as pedras de cantaria, com exportações da ordem de US$ 11,8 milhões; a magnésia calcinada, com US$ 11,4 milhões vendidos; além do ferro-silício, cujas exportações chegaram a um montante de US$ 6,1 milhões.