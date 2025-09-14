Exportações de rochas ornamentais e minerais crescem mais de 80% em 2025

Exportações de rochas ornamentais e minerais crescem mais de 80% em 2025Quartzito foi o principal produto exportado, respondendo por US$ 46,4 milhões em vendas para o Exterior
As exportações de rochas ornamentais e de minerais, de uma forma geral, cresceram de forma expressiva no acumulado de janeiro a agosto de 2025, conforme estudo elaborado pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).
As vendas externas do setor mineral, por exemplo, movimentaram o montante de US$ 93,7 milhões no período, alta de 81% em relação a 2024.
Já o segmento de rochas ornamentais movimentou US$ 64,7 milhões, com crescimento na casa dos três dígitos, ou cerca de 119% no período.
Segundo o estudo do CIN, o quartzito foi o principal produto exportado, respondendo por US$ 46,4 milhões em exportações e por 72% do total do segmento de rochas ornamentais. A Itália é o principal destino do mineral, tendo movimentado US$ 36,2 milhões, seguida por Estados Unidos, com US$ 12,9 milhões comercializados, e China, com US$ 12,5 milhões.
De acordo com a gerente do CIN, Karina Frota, “os números mostram a força e a competitividade do quartzito cearense, que hoje é reconhecido nos principais mercados do mundo pela sua qualidade e singularidade”.
As exportações alcançaram 68 países no setor mineral e 19 países no setor de rochas ornamentais, com mercados como Holanda, Turquia e Índia se destacando no período, com crescimento expressivo nas compras.
Já entre os três municípios que lideram as exportações de rochas ornamentais, dois são do Interior do Estado: Uruoca, que aparece na primeira posição com US$ 14,6 milhões, e Santa Quitéria, que aparece na terceira colocação com US$ 6,6 milhões. Entre os dois aparece o município de Caucaia, com US$ 8,6 milhões.
Outros minerais que se destacaram no período foram as pedras de cantaria, com exportações da ordem de US$ 11,8 milhões; a magnésia calcinada, com US$ 11,4 milhões vendidos; além do ferro-silício, cujas exportações chegaram a um montante de US$ 6,1 milhões.
No segmento de rochas ornamentais, os granitos tiveram participação relevante, com mais de US$ 5 milhões exportados no período
Segundo Karina Frota, “os resultados confirmam que o Ceará vem se posicionando como um dos principais players nacionais e internacionais, com produtos de alta qualidade, mercados diversificados e grande potencial de expansão”, avalia.
