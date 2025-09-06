Em termos gerais, Ceará lidera perdas nas exportações para os EUA

De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ceará registrou queda de 48,8% no valor apurado com vendas internacionais em agosto.

Entre julho e agosto, primeiro mês em vigor do tarifaço , o Ceará foi significativamente impactado pelas perdas nas exportações para os Estados Unidos, registrando a maior perda em termos de exportações gerais entre os estados brasileiros. Foi o que mostraram os dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

De acordo com o levantamento, o estado registrou queda de 48,8% no valor apurado com as vendas internacionais.

Quando analisado em valores exportados, o Ceará aparece em terceiro na lista dos estados que mais perderam, com menos US$ 116.4 milhões.

Em termos de baixas gerais, o Acre foi o estado que mais sofreu, sendo o único do país que não exportou para os EUA em agosto, após ter vendido madeira, carvão vegetal e obras de madeira em julho.

Antes do tarifaço, o Ceará já era apontado como o estado mais dependente das exportações para os Estados Unidos, com 52% de suas exportações destinadas ao país norte-americano no primeiro semestre.