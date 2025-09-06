Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em termos gerais, Ceará lidera perdas nas exportações para os EUA

De acordo com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ceará registrou queda de 48,8% no valor apurado com vendas internacionais em agosto.
Autor Carmen Pompeu
Entre julho e agosto, primeiro mês em vigor do tarifaço, o Ceará foi significativamente impactado pelas perdas nas exportações para os Estados Unidos, registrando a maior perda em termos de exportações gerais entre os estados brasileiros. Foi o que mostraram os dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). 

De acordo com o levantamento, o estado registrou queda de 48,8% no valor apurado com as vendas internacionais.

Quando analisado em valores exportados, o Ceará aparece em terceiro na lista dos estados que mais perderam, com menos US$ 116.4 milhões.

Em termos de baixas gerais, o Acre foi o estado que mais sofreu, sendo o único do país que não exportou para os EUA em agosto, após ter vendido madeira, carvão vegetal e obras de madeira em julho.

Antes do tarifaço, o Ceará já era apontado como o estado mais dependente das exportações para os Estados Unidos, com 52% de suas exportações destinadas ao país norte-americano no primeiro semestre.

Em resposta a esses impactos, o governo cearense decretou situação de emergência econômica e anunciou um pacote de medidas de apoio aos exportadores.

Leia mais

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário prorrogou por mais 15 dias o prazo para que as empresas exportadoras cearenses afetadas possam manifestar interesse no edital de credenciamento para apoio às entidades. O prazo seria encerrado na sexta-feira, 5 de setembro.

De acordo com Comex Stat, plataforma do MDIC, as exportações do agronegócio cearense para os Estados Unidos caíram 61% em agosto deste ano ante igual período de 2024, após um mês do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

O objetivo do edital é garantir mercado para os produtos que tiveram sua comercialização externa prejudicada, de forma a assegurar sua aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual.

Dos cinco estados com maiores quedas percentuais, quatro são do Nordeste.

Veja a lista:

Ceará: -48,81%
Distrito Federal: -46,58%
Pernambuco: -45,23%
Alagoas: -31,66%
Maranhão: -24,26%
Mato Grosso: -22,14%
Paraíba: -20,26%
Rondônia: -18,81%
Goiás: -17,74%
Minas Gerais: -15,41%

Estados com maiores quedas entre julho e agosto:

São Paulo: US$ 437.212.391
Minas Gerais: US$ 226.300.089
Ceará: US$ 116.436.300
Rio de Janeiro: US$ 73.014.900
Rio Grande do Sul: US$ 55.493.111
Paraná: US$ 44.685.431
Santa Catarina: US$ 36.065.213
Maranhão: US$ 32.748.809
Espírito Santo: US$ 24.663.357
Goiás: US$ 23.930.294

Fonte: MDIC

