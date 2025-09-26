Azul e Gol encerram parceria em voos e possibilidade de fusão

Compartilhamento de voos ocorria desde maio de 2024. Entenda o que acontece com quem já adquiriu bilhetes

A Azul Linhas Aéreas e a Abra Group Limited, controladora da Gol Linhas Aéreas Inteligentes confirmaram o fim das negociações para uma possível fusão entre as empresas. Também foi anunciado o fim do acordo de compartilhamento de voos (codeshare).

Fim do codeshare da Azul e Gol: o que acontece com quem já comprou passagem?

A Azul também comunicou o fim do acordo de cooperação comercial (codeshare) firmado com a Gol em maio de 2024.

Segundo a empresa, todas as passagens emitidas sob o regime de codeshare serão honradas normalmente.

A Azul ainda reafirmou o "comprometimento com processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".

Por que a Gol e a Azul encerraram a parceria?

As conversas sobre a fusão foram formalizadas em um Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MoU), assinado em janeiro, mas não avançaram.