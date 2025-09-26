Azul e Gol encerram parceria em voos e possibilidade de fusão; entendaCompartilhamento de voos ocorria desde maio de 2024. Entenda o que acontece com quem já adquiriu bilhetes
A Azul Linhas Aéreas e a Abra Group Limited, controladora da Gol Linhas Aéreas Inteligentes confirmaram o fim das negociações para uma possível fusão entre as empresas. Também foi anunciado o fim do acordo de compartilhamento de voos (codeshare).
Fim do codeshare da Azul e Gol: o que acontece com quem já comprou passagem?
A Azul também comunicou o fim do acordo de cooperação comercial (codeshare) firmado com a Gol em maio de 2024.
Segundo a empresa, todas as passagens emitidas sob o regime de codeshare serão honradas normalmente.
A Azul ainda reafirmou o "comprometimento com processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".
Por que a Gol e a Azul encerraram a parceria?
As conversas sobre a fusão foram formalizadas em um Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MoU), assinado em janeiro, mas não avançaram.
O fim das tratativas já havia sido comunicado pela Gol nesta quinta, dia 25.
No comunicado, o Grupo Abra destacou que, mesmo após o início da recuperação judicial da Azul, em maio, manteve-se aberto a discutir uma possível combinação de negócios, mas que o foco da rival no processo de recuperação judicial (Chapter 11) travou o andamento das conversas.
Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos destaca que o setor aéreo brasileiro continua em crescimento, com aumento na demanda por voos nacionais e internacionais, o que representa um número cada vez maior de passageiros voando pelo país.
"O MPor acompanha a decisão e reforça que o país continuará contando com três grandes companhias aéreas (Gol, Azul e Latam), o que garante competitividade e mais opções para os passageiros", informou.
