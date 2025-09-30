SENAI Ceará sobe ao pódio de competição e celebra evolução

Equipe do SENAI do estado do Ceará em seu ano de melhor desempenho na WorldSkills Brasil. / Crédito: Kamilly Andrade/Senai/Divulgação

Os estudantes cearenses Eduardo Roberto e Maria Clara dos Santos ganharam duas medalhas, respectivamente prata e bronze, na competição de educação profissional WorldSkills Brasil 2025, que foi sediada em Brasília entre os dias 24 e 27 de setembro. Esta é a primeira vez que o Serviço de Aprendizagem Industrial (Senai) Ceará sobe ao pódio duas vezes na mesma competição.

Segundo os participantes cearenses, a conquista é um avanço significativo para o Estado, diante dos grandes desafios apresentados nas disputas regionais e nacionais, marcando uma trajetória ascendente na olimpíada. Além de Eduardo e Maria Clara, mais um cearense foi medalhista na WSBrasil 2025. João Carvalho, competidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Sobral, foi medalhista de bronze na categoria de Tecnologia da Água. Outros dois competidores do Senai Ceará receberam as Medalhas de Excelência WorldSkills, concedidas a alunos que tiraram notas acima da média nas provas. São eles: Antônio Pablo Lopes dos Santos e João Roberto de Oliveira Félix. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conheça os medalhistas cearenses da WorldSkills Brasil 2025 Estudantes cearenses Eduardo Roberto e Maria Clara dos Santos Góis, que ganharam, respectivamente, medalhas de prata e bronze na WorldSkills Brasil 2025. Crédito: Kamilly Andrade/Senai/Divulgação

A WorldSkills Brasil 2025 é organizada pelo Senai e reúne estudantes de cursos profissionalizantes de todo o Brasil. Da delegação do Senai Ceará, destacaram-se dois competidores. Eduardo Roberto, da unidade de Juazeiro do Norte, que disputou na categoria de Soluções em Software para Negócios e conquistou a medalha de prata. “É um sentimento muito gratificante. O Ceará já é conhecido como uma potência acadêmica, com as principais aprovações no ITA e em outros concursos públicos. Vejo que a WorldSkills pode ajudar a transformar o Ceará numa potência profissional”, disse o vice-campeão.

Já na ocupação de Arte Digital 3D para Jogos, a competidora Maria Clara dos Santos Góis, do Senai Centro (Fortaleza), conquistou a medalha de bronze. “O planejamento inicial era apenas de participação, porque não tinha muita base sobre o que estudar, nem conhecíamos os avaliadores e competidores. Com o tempo, eu me aprofundei em áreas pelas quais sou apaixonada de verdade. Então conseguimos essa medalha belíssima. Meu sentimento, agora, é de muita realização. Estou muito feliz!”, disse ela. Comemoração da conquista coletiva e expectativas positivas para as próximas competições O Diretor Regional do Senai Ceará e Superintendente do SESI Ceará, Paulo André Holanda, parabenizou e agradeceu a todos pelo desempenho na WS 2025.