SENAI Ceará sobe ao pódio de competição e celebra evolução

Cearenses ganham prata e bronze em prêmio de educação profissionalA WorldSkills Brasil edição de 2025 reuniu jovens talentos técnicos do País. Os reconhecimentos foram nas categorias de Soluções em Software para Negócios e em Arte Digital 3D para Jogos
Os estudantes cearenses Eduardo Roberto e Maria Clara dos Santos ganharam duas medalhas, respectivamente prata e bronze, na competição de educação profissional WorldSkills Brasil 2025, que foi sediada em Brasília entre os dias 24 e 27 de setembro.
Esta é a primeira vez que o Serviço de Aprendizagem Industrial (Senai) Ceará sobe ao pódio duas vezes na mesma competição.
Segundo os participantes cearenses, a conquista é um avanço significativo para o Estado, diante dos grandes desafios apresentados nas disputas regionais e nacionais, marcando uma trajetória ascendente na olimpíada.
Além de Eduardo e Maria Clara, mais um cearense foi medalhista na WSBrasil 2025. João Carvalho, competidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Sobral, foi medalhista de bronze na categoria de Tecnologia da Água.
Outros dois competidores do Senai Ceará receberam as Medalhas de Excelência WorldSkills, concedidas a alunos que tiraram notas acima da média nas provas. São eles: Antônio Pablo Lopes dos Santos e João Roberto de Oliveira Félix.
Conheça os medalhistas cearenses da WorldSkills Brasil 2025
A WorldSkills Brasil 2025 é organizada pelo Senai e reúne estudantes de cursos profissionalizantes de todo o Brasil.
Da delegação do Senai Ceará, destacaram-se dois competidores. Eduardo Roberto, da unidade de Juazeiro do Norte, que disputou na categoria de Soluções em Software para Negócios e conquistou a medalha de prata.
“É um sentimento muito gratificante. O Ceará já é conhecido como uma potência acadêmica, com as principais aprovações no ITA e em outros concursos públicos. Vejo que a WorldSkills pode ajudar a transformar o Ceará numa potência profissional”, disse o vice-campeão.
Já na ocupação de Arte Digital 3D para Jogos, a competidora Maria Clara dos Santos Góis, do Senai Centro (Fortaleza), conquistou a medalha de bronze.
“O planejamento inicial era apenas de participação, porque não tinha muita base sobre o que estudar, nem conhecíamos os avaliadores e competidores. Com o tempo, eu me aprofundei em áreas pelas quais sou apaixonada de verdade. Então conseguimos essa medalha belíssima. Meu sentimento, agora, é de muita realização. Estou muito feliz!”, disse ela.
Comemoração da conquista coletiva e expectativas positivas para as próximas competições
O Diretor Regional do Senai Ceará e Superintendente do SESI Ceará, Paulo André Holanda, parabenizou e agradeceu a todos pelo desempenho na WS 2025.
Ele completou dizendo que a instituição continuará investindo mais em infraestrutura laboratorial e principalmente nos nossos instrutores e alunos.
A Gerente da Unidade de Educação do Senai Ceará (Uned), Sônia Parente, reforçou que as medalhas trazem uma história de dedicação que promete ainda mais para o futuro e que o Ceará está crescendo na competição, a cada edição.
A premiação foi acompanhada de perto pelos Gerentes das unidades do Senai Ceará: Alcilane Mota (Centro), Maurício Barreira (Juazeiro do Norte), Enzo Rissi (Parangaba), Dennes Landim (Barra do Ceará), João Giffoni (Maracanaú) e Elson Mesquita (Sobral).
Com o ranking disputado, os estados que devem representar o Brasil em Xangai (China), em 2026, são: São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Nos últimos meses, 387 jovens, entre 17 e 23 anos, de 23 estados, mostraram habilidades profissionais em áreas que vão de Tecnologias da Construção Civil a Serviços, passando por Manufatura e Engenharias, TIC e Criatividade e Design.
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado