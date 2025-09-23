Djokovic disputará o Masters 1000 de Xangai no início de outubro

"Ele está de volta! Nosso tetracampeão retornará a Xangai este ano", escreveram os organizadores na rede social X, onde publicaram um vídeo do lendário sérvio.

O ex-número 1 do mundo Novak Djokovic, que fez seu último jogo oficial no início de setembro, vai participar do Masters 1000 de Xangai, que será disputado de 1º a 12 de outubro, anunciaram os organizadores do torneio nesta terça-feira (23).

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic jogou pela última vez no dia 5 de setembro, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz na semifinal do US Open.

Depois dessa eliminação, o sérvio de 38 anos deu poucas pistas sobre seus próximos passos no calendário.

Em 2025, 'Nole' participou de um número muito inferior de torneios em relação aos anos anteriores. Até o final da temporada, ele só se comprometeu a disputar o ATP 250 de Atenas (2 a 8 novembro), e ainda não confirmou presença no Masters 1000 de Paris (27 outubro - 2 de novembro) e no ATP Final de Turim (9 a 16 de novembro).

Djokovic foi campeão em Xangai em 2012, 2013, 2015 e 2018 e poderá enfrentar Alcaraz e Jannik Sinner na cidade chinesa.