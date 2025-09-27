Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.
Feira do Empreendedor apresenta espaços temáticos para transformar ideias em negócios
Com oito espaços temáticos e programação gratuita, evento do Sebrae Ceará retorna ao estado após mais de uma década para impulsionar inovação, diversidade e novos negócios
