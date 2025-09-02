Ceará é 4º estado com mais escolas inscritas na Olimpíada da Educação Financeira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou da cerimônia de premiação dos medalhistas da Olitef de 2024, na qual o Ceará teve o 3º melhor desempenho entre os estados / Crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda

O Ceará é o quarto estado brasileiro com mais escolas inscritas na segunda edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef). Das mais de 15 mil instituições inscritas, 1.134 são cearenses. Os alunos mais bem colocados receberão premiações em dinheiro. As inscrições da iniciativa nacional gratuita capitaneada pela B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional se encerram nesta quarta-feira, 3, por meio do site www.olitef.com.br.

Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º até o 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. A Olitef ainda conta como organizadora a UpMat Educacional e apoio institucional do Ministério da Educação, Banco Central, Conselho Nacional de Secretário de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Está confirmado que na edição de 2025 a Olimpíada vai distribuir R$ 4 milhões aos 10 mil alunos mais bem colocados. Os premiados receberão, cada um, R$ 400 em títulos públicos Tesouro Selic para que eles possam começar a investir. Tanto alunos de escolas privadas quanto de escolas públicas, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), estão aptos a participar e concorrer a essa premiação.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, destaca que a Olimpíada da Educação Financeira é mais do que uma competição, mas uma ferramenta social que busca desenvolver nos jovens a capacidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis. “A Olitef planta essa semente desde cedo, formando uma geração preparada para os desafios do futuro, e levando esse conhecimento adquirido pelo aluno ao seu seio familiar, que também passará a ter acesso à informação e à consciência do ponto de vista financeiro”, afirma. Ampla maioria das escolas participantes da Olitef são públicas Segundo dados da organização da Olitef, o equivalente a 85% das instituições de ensino inscritas na Olimpíada da Educação Financeira são públicas, enquanto aproximadamente 15% são privadas.