Ceará é 4º estado com mais escolas inscritas na Olimpíada da Educação Financeira

Ceará é 4º estado com mais escolas inscritas na Olimpíada da Educação FinanceiraPromovida pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, iniciativa encerra inscrições nesta quarta-feira, 3. Total de 15,1 mil escolas já se inscreveram, sendo que 1,1 mil são do Ceará
O Ceará é o quarto estado brasileiro com mais escolas inscritas na segunda edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef). Das mais de 15 mil instituições inscritas, 1.134 são cearenses. Os alunos mais bem colocados receberão premiações em dinheiro.
As inscrições da iniciativa nacional gratuita capitaneada pela B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional se encerram nesta quarta-feira, 3, por meio do site www.olitef.com.br.
Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º até o 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas.
A Olitef ainda conta como organizadora a UpMat Educacional e apoio institucional do Ministério da Educação, Banco Central, Conselho Nacional de Secretário de Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
Está confirmado que na edição de 2025 a Olimpíada vai distribuir R$ 4 milhões aos 10 mil alunos mais bem colocados.
Os premiados receberão, cada um, R$ 400 em títulos públicos Tesouro Selic para que eles possam começar a investir. Tanto alunos de escolas privadas quanto de escolas públicas, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), estão aptos a participar e concorrer a essa premiação.
Além dos alunos, as escolas também serão beneficiadas como forma de incentivo. Nesta segunda edição da Olitef, serão sorteadas 54 escolas públicas - duas por estado - para receber kits educacionais no valor de R$ 100 mil.
Leia mais
As escolas públicas poderão escolher um laboratório de informática, robótica, ciências; entre outras opções. Além disso, o diretor e até quatro professores de cada umas 54 escolas sorteadas receberão R$ 8 mil cada em Títulos Públicos.
O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, destaca que a Olimpíada da Educação Financeira é mais do que uma competição, mas uma ferramenta social que busca desenvolver nos jovens a capacidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis.
“A Olitef planta essa semente desde cedo, formando uma geração preparada para os desafios do futuro, e levando esse conhecimento adquirido pelo aluno ao seu seio familiar, que também passará a ter acesso à informação e à consciência do ponto de vista financeiro”, afirma.
Ampla maioria das escolas participantes da Olitef são públicas
Segundo dados da organização da Olitef, o equivalente a 85% das instituições de ensino inscritas na Olimpíada da Educação Financeira são públicas, enquanto aproximadamente 15% são privadas.
Dentro desse contexto, destaque para as instituições públicas estaduais, que somam mais da metade das inscrições. São mais de 7,8 mil espalhadas pelo País que já confirmaram a participação. Outras 4,8 mil são escolas municipais.
Desempenho do Ceará é positivo desde a primeira edição
Na primeira edição da Olitef, o Ceará ficou com a medalha de bronze entre os estados mais premiados, obtendo 4.360 alunos medalhistas.
O Estado ficou atrás somente de São Paulo (13.186 medalhistas) e Minas Gerais (4.841 medalhistas).
Duas escolas cearenses foram sorteadas para receberem kits educacionais de R$ 100 mil. A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo VI, de Fortaleza, que ganhou um laboratório de ciências, enquanto a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Edmundo Pereira Barbosa, de Paraipaba, foi beneficiada com um laboratório de robótica.
A Olitef também premiou seis professores de escolas cearenses com R$ 8 mil em títulos públicos. Três da escola municipal de Paraipaba e os demais da escola estadual em Fortaleza.
Resultados da Olitef 2024
1º - São Paulo: 13.186 medalhistas
2º - Minas Gerais: 4.841 medalhistas
3º - Ceará: 4.360 medalhistas
4º - Goiás: 3.758 medalhistas
5º - Rio de Janeiro: 3.108 medalhistas
Inscrições para Olitef 2025 - Quantidade por estado
1º - São Paulo: 3.059
2º - Minas Gerais: 1.179
3º - Rio de Janeiro: 1.141
4º - Ceará: 1.134
5º - Piauí: 834
6º - Paraná: 749
7º - Pernambuco: 717
8º - Pará: 712
9º - Rio Grande do Sul: 672
10º - Bahia: 669
11º - Goiás: 640
12º - Maranhão: 593
13º - Paraíba: 518
14º - Alagoas: 432
15º - Santa Catarina: 399
16º - Amazonas: 340
17º - Rio Grande do Norte: 293
18º - Sergipe: 233
19º - Espírito Santo: 215
20º - Tocantins: 173
21º - Mato Grosso: 169
22º - Mato Grosso do Sul: 153
23º - Distrito Federal: 126
24º - Rondônia: 88
25º - Roraima: 74
26º - Amapá: 57
27º - Acre: 51
Fonte: Olitef/B3/Tesouro Nacional
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado