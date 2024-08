IFCE lança edital para pós-graduação em hidrogênio verde no Ceará; veja vagas

A formação contará com oito vagas gratuitas, as outras 32 serão pagas . O valor total é de R$ 13.376,34 , que poderá ser dividido em até 18 parcelas.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em parceria com a Fundação de Apoio ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão do IFCE (FaifCE) lançou edital com 40 vagas para curso de especialização em hidrogênio verde .

Confira mais informações e os documentos necessários no edital.

O curso possui carga horária de 360 horas e duração prevista de 18 meses, incluindo o tempo de elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. As aulas serão presenciais no campus do IFCE no Pecém.