CNU 2025: governo nomeia 279 analistas de infraestrutura

A portaria traz a lista da especialidade de cada candidato aprovado e a respectiva classificação no certame.

Áreas

Os novos servidores assumem vagas nas seguintes especialidades: arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica/eletrônica/telecomunicações/eletrotécnica/energia, além de geociências.

Todos os nomeados vão trabalhar no próprio ministério, para planejar, projetar, gerir e fiscalizar grandes projetos de órgãos e entidades da administração pública federal.

Os profissionais da categoria atuam em áreas como infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, de energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento regional e urbano.