Fortaleza lança parceria para jovens no mercado de trabalho

Adolescentes e jovens terão acesso a capacitação, orientação cidadã e encaminhamento a vagas por meio do Programa Adolescente Cidadão / Crédito: Samuel Setubal

Adolescentes e jovens de 14 a 22 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social terão a chance de ingressar no mercado de trabalho por meio de uma nova parceria firmada na segunda-feira, 22 de setembro, em Fortaleza. A iniciativa integra o Programa Adolescente Cidadão, da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).



O programa vai oferecer aos participantes capacitações em parceria com instituições qualificadoras, informações sobre empregabilidade e acesso a processos de seleção. O termo de cooperação foi assinado em solenidade que contou com a presença de órgãos públicos e instituições sociais. O objetivo é ampliar o acesso de jovens ao primeiro emprego, oferecendo capacitações, orientação sobre direitos e deveres e encaminhamento a vagas junto a entidades parceiras.


