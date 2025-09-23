Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza lança parceria para jovens no mercado de trabalho

Fortaleza lança parceria para inserir jovens no mercado de trabalho

Programa Adolescente Cidadão busca ampliar oportunidades para adolescentes em situação de vulnerabilidade social
Tipo Notícia

Adolescentes e jovens de 14 a 22 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social terão a chance de ingressar no mercado de trabalho por meio de uma nova parceria firmada na segunda-feira, 22 de setembro, em Fortaleza.

A iniciativa integra o Programa Adolescente Cidadão, da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

O programa vai oferecer aos participantes capacitações em parceria com instituições qualificadoras, informações sobre empregabilidade e acesso a processos de seleção.

O termo de cooperação foi assinado em solenidade que contou com a presença de órgãos públicos e instituições sociais.

O objetivo é ampliar o acesso de jovens ao primeiro emprego, oferecendo capacitações, orientação sobre direitos e deveres e encaminhamento a vagas junto a entidades parceiras.

Conforme a presidente da Funci, Germana Mesquita, a ação busca valorizar o protagonismo juvenil.

“A iniciativa tem como foco o protagonismo juvenil, abordando os direitos e deveres enquanto cidadãos em processo de formação para a cidadania, e o conhecimento coletivo, tendo em vista sua autonomia, a construção do projeto de vida e de sua identidade”, afirmou.

Entre os parceiros que aderiram à proposta estão a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), a Secretaria de Proteção Social (SPS), além de organizações como o Instituto Brasileiro Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), Instituto Maria da Hora, Sociedade de Apoio e Defesa da Vida (Soavida) e o Instituto de Assistência e Proteção Social (Iaps).

Como participar

Os interessados devem ter entre 14 e 22 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência com CEP.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (85) 2018.2327.

