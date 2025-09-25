Ceará inaugura centro energias renováveis parceria com a Alemanha

Ceará inaugura centro de energias renováveis em parceria com a AlemanhaEstrutura em Caucaia integra programa internacional de geração solar, cultivo agrícola e formação técnica, com previsão de formar até 300 profissionais por ano
O Ceará fortaleceu sua cooperação com a Alemanha para impulsionar a transição energética e a capacitação técnica no setor de energias limpas. Foi inaugurado, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, o Centro de Treinamento Food & Energy da SUNfarming, projeto que integra geração de energia solar, produção agrícola sustentável e formação profissional.
A iniciativa conta com apoio da Agência Alemã de Energia (dena) e integra o Programa de Soluções de Energias Renováveis (RES), parte da Iniciativa Alemã de Soluções Energéticas, do Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha.
Representantes da dena estiveram em Fortaleza nesta quarta-feira, 24, quando se reuniram com a secretária das Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros, no Palácio da Abolição.
“Acreditamos que essa interlocução possibilitará novas cooperações que podem acelerar a transição energética no estado e, ao mesmo tempo, gerar empregos e capacitar mão de obra local”, afirmou a secretária.
Construção rápida e início das operações
A obra do centro começou em 21 de julho de 2025 e foi concluída em 4 de agosto, quando passou a injetar energia limpa na rede elétrica local. A inauguração oficial ocorreu em 24 de setembro.
Com capacidade total de 45,425 kWp distribuída em cerca de 500 m², a estrutura reúne sistemas fotovoltaicos do tipo Agri-Solar e Umbrella, além de módulos instalados em telhados inclinados, planos e campo aberto.
Um sistema de irrigação por gotejamento de alta eficiência já está em operação, permitindo o cultivo de hortaliças no espaço antes mesmo da inauguração oficial.
Laboratório prático para estudantes e profissionais
O centro funciona como um laboratório de aprendizado em energia renovável, em parceria com instituições educacionais regionais. Durante a instalação, estudantes de uma escola local de tecnologia fotovoltaica participaram de treinamentos práticos em montagem de sistemas.
Após a conclusão, a SUNfarming promoveu um workshop para apresentar os princípios de design e as características técnicas do projeto.
Segundo o diretor administrativo da SUNfarming no Brasil, a expectativa é formar inicialmente 150 pessoas por ano, chegando a 300 profissionais capacitados anualmente.
Investimento e geração de empregos
O investimento no centro superou 200 mil euros. Atualmente, a SUNfarming Brasil mantém 14 colaboradores diretos e mais de 15 indiretos. A previsão é de 50 empregos indiretos gerados para cada megawatt instalado.
“A visita da dena nos proporcionou reuniões com investidores diretos e indiretos que planejam contribuir com a evolução da SUNfarming no Brasil. Estamos abertos a novos contatos que possam ser úteis para ambos os lados”, destacou o diretor administrativo.
Expansão além de Caucaia
Além do centro de Caucaia, a SUNfarming instalou duas fileiras adicionais do sistema Umbrella em Croatá, distrito de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 60 km da capital. A expansão acrescentou 11,5 kWp à capacidade total.
Com as duas unidades, a expectativa é evitar a emissão de mais de 6 toneladas de CO₂ por ano, reforçando o impacto ambiental positivo.
Ceará como hub de energias renováveis
A parceria entre Ceará, SUNfarming e dena não é isolada: em 2024, o Governo do Estado já havia assinado um Memorando de Entendimento (MoU) com a empresa alemã para apoiar a implementação de projetos de energia limpa.
Agora, com a aproximação da dena, o estado busca ampliar ainda mais sua inserção internacional, atraindo investimentos, inovação tecnológica e capacitação de mão de obra.
“Com a aproximação da dena e a consolidação de parcerias estratégicas como a da SUNfarming, o Ceará se posiciona cada vez mais como hub nacional e internacional de energias renováveis”, concluiu Roseane Medeiros.
Principais números do projeto:
- Capacidade: 45,425 kWp em Caucaia + 11,5 kWp em Croatá
- Investimento: mais de 200 mil euros
- Formação: até 300 profissionais/ano
- Empregos: 14 diretos, 15 indiretos já gerados; previsão de 50 indiretos por MW
- Impacto ambiental: mais de 6 toneladas de CO₂ evitadas/ano
