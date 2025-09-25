Ceará inaugura centro energias renováveis parceria com a Alemanha

Ceará fortalece parceria com a Alemanha e inaugura centro de treinamento em energia renovável e agricultura sustentável / Crédito: Victoria Sá

O Ceará fortaleceu sua cooperação com a Alemanha para impulsionar a transição energética e a capacitação técnica no setor de energias limpas. Foi inaugurado, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, o Centro de Treinamento Food & Energy da SUNfarming, projeto que integra geração de energia solar, produção agrícola sustentável e formação profissional.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Com capacidade total de 45,425 kWp distribuída em cerca de 500 m², a estrutura reúne sistemas fotovoltaicos do tipo Agri-Solar e Umbrella, além de módulos instalados em telhados inclinados, planos e campo aberto.

Um sistema de irrigação por gotejamento de alta eficiência já está em operação, permitindo o cultivo de hortaliças no espaço antes mesmo da inauguração oficial.

Laboratório prático para estudantes e profissionais

O centro funciona como um laboratório de aprendizado em energia renovável, em parceria com instituições educacionais regionais. Durante a instalação, estudantes de uma escola local de tecnologia fotovoltaica participaram de treinamentos práticos em montagem de sistemas.



Após a conclusão, a SUNfarming promoveu um workshop para apresentar os princípios de design e as características técnicas do projeto.

Segundo o diretor administrativo da SUNfarming no Brasil, a expectativa é formar inicialmente 150 pessoas por ano, chegando a 300 profissionais capacitados anualmente.

Investimento e geração de empregos

O investimento no centro superou 200 mil euros. Atualmente, a SUNfarming Brasil mantém 14 colaboradores diretos e mais de 15 indiretos. A previsão é de 50 empregos indiretos gerados para cada megawatt instalado.

