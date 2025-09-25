Ceará é 1º do Brasil em produção de cera de carnaúba, diz IBGE

No Brasil, valor da produção florestal atinge recorde de R$ 44,3 bilhões em 2024, alta de 16,7%, segundo IBGE. Ceará lidera em cera de carnaúba / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará ficou em primeiro do Brasil em produção de cera e fibra de carnaúba, contabilizando tanto a produção quanto a quantidade. Os dados são da extração vegetal e da silvicultura (Pevs) 2024, divulgados nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Juntando os dois segmentos, o que se chama de produção primária florestal, com R$ 295,9 milhões, o Estado ocupa a 16ª posição no ranking de valor gerado. Foi um aumento de 1,57% ante igual período. Contabilizando todas as 184 cidades cearenses, em 182 foram os pontos de produção primária florestal (silvicultura e extrativismo vegetal). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Somente em extrativismo vegetal, o segmento dominou a produção no Ceará, representando 99,8% do montante total, enquanto a silvicultura contribuiu com apenas 0,2%.

Na verdade, este último retraiu 14,1% em valor no ano passado, passando de R$ 730 mil em 2023 para R$ 627 mil em 2024. A silvicultura é formada localmente sobretudo por madeira em tora e carvão vegetal. Enquanto a primeira gerou R$ 591 mil, o carvão vegetal chegou a R$ 36 mil.

O Ceará ocupou a 24ª posição no valor de produção entre as 25 Unidades da Federação que registraram produção da silvicultura em 2024.



Em relação à área total existente dos efetivos da silvicultura na data de referência da pesquisa (31 de dezembro de 2024) era de 3.719 hectares, sendo 2.048 referentes ao eucalipto (55,1% do total) e 1.671 a outras espécies florestais (44,9% do total).

De todas as 25 Unidades da Federação que possuem efetivos de silvicultura, o Estado fica na 22ª posição em área total. Neste quesito, o crescimento foi de 9,2% em relação a 2023, ano em que foram contabilizados 3.405 hectares no Estado. Entre 2023 e 2024, a área de eucalipto saltou 10,3% e a de outras espécies florestais subiu 7,9%.



Dos 184 municípios cearenses, apenas nove registraram produção de silvicultura em 2024. Os maiores giros econômicos foram observados foram em Jardim (R$ 143 mil), Ipu (R$ 140 mil) e Hidrolândia (R$ 87 mil). Sobre a quantidade de madeira em tora, a quantidade alcançou 2.686 metros cúbicos, sendo R$ 591 mil ou 94,26% do valor da produção da silvicultura no Ceará. O carvão vegetal chegou a 13 toneladas, o equivalente a R$ 36 mil ou 5,74% do valor da produção da silvicultura no Estado. Mas ambos os produtos retraíram ante 2023.