Ceará possui mais de 8 mil empresas com pelo menos um sócio estrangeiro

Ceará possui mais de 8 mil empresas com pelo menos um sócio estrangeiroDados da Jucec apontam ainda que 136 nacionalidades estão representadas e mais de 100 municípios cearenses
O Ceará possui 8.274 empresas ativas com, pelo menos, um sócio estrangeiro. Ao todo são 11.647 empresários de outras nacionalidades empreendendo no Estado.
Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) que aponta ainda que 136 nacionalidades estão representadas e mais de 100 municípios cearenses contam com empreendimentos com participação de sócios estrangeiros.
Entre os países com maior número de investidores no Ceará, destacam-se Itália, Portugal, França, Espanha e Argentina, juntos somam 7.043 empreendedores com participação em empresas ativas no Estado. A Itália lidera o ranking, com 2.276 sócios, seguido de perto por Portugal, com 2.257. Na sequência, vêm a França (1.162), a Espanha (846) e a Argentina (502)”, afirma o informe da Jucec.
A Junta também destaca a participação de empresários vindos de países pequenos ou muito distantes do Brasil, tais, como Nova Zelândia (Oceania) e Hong Kong (Ásia), além de Liechtenstein (Europa) e São Cristóvão e Nevis (Caribe).
“Fortaleza concentra a maior parte dos empreendedores de outras nacionalidades, com 6.489 sócios registrados, sendo 1.414 italianos, 1.375 portugueses, 519 espanhóis, 446 franceses, 302 chineses, entre outros. Em segundo lugar no ranking das cidades aparece Caucaia com 737, em seguida Aquiraz (359), Jijoca de Jericoacoara (327) e Eusébio (298)”, prossegue a nota da Jucec.
Entre os segmentos com maior número de empresas com sócios estrangeiros estão: o imobiliário, o hoteleiro e o de bares e restaurantes. Entre os macrossetores destacam-se o de serviços, que concentra 77% dos empreendimentos; o comércio, com 16%; além da indústria com 5,17%.
Segundo o presidente da Jucec, Eduardo Jereissati, “a presença de investidores de várias nacionalidades demonstra que o Ceará está no radar global do empreendedorismo. O governador Elmano de Freitas nos impulsiona a trabalhar para simplificar processos e criar um ecossistema favorável para todos que desejam investir aqui”.
