Ceará possui mais de 8 mil empresas com pelo menos um sócio estrangeiro

O marroquino Hammadi Belahbib é um dos empresários estrangeiros no Ceará / Crédito: Acervo pessoal/Hammadi Belahbib

O Ceará possui 8.274 empresas ativas com, pelo menos, um sócio estrangeiro. Ao todo são 11.647 empresários de outras nacionalidades empreendendo no Estado. Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) que aponta ainda que 136 nacionalidades estão representadas e mais de 100 municípios cearenses contam com empreendimentos com participação de sócios estrangeiros.