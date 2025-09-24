Produção cearense de mel cresce 241,09% em sete anos

No caso do Ceará, o maior produtor é o município de Santana do Cariri, com 940 mil quilos / Crédito: FERNANDA BARROS

A produção cearense de mel cresceu 241,09% em sete anos, passando de 1,77 milhão de quilos, (ou cerca de R$ 19,9 milhões) em 2017 para R$ 6,5 milhões (ou cerca de R$ 74,1 milhões). Os dados constam da publicação ‘Enfoque Econômico (Nº 302) – Desempenho da Produção de Mel Cearense em Anos Recentes’, publicado pela Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).