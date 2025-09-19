Parque de Jeri: protestos antecedem decisão da Justiça sobre taxa

Moradores de Jijoca protestam contra cobrança de taxa em Jericoacoara; novo ato ocorre sábado, 20, na Vila, antes de julgamento no TRF5

A comunidade de J ijoca de Jericoacoara promoveu, na manhã desta sexta-feira, 19, uma manifestação na sede do município contra a cobrança de taxa de acesso à Vila de Jericoacoara. O ato reuniu moradores e trabalhadores de diferentes setores, incluindo representantes do transporte local.

De acordo com o prefeito Leandro Cezar, o movimento buscou reforçar a defesa do acesso livre à Vila. “Hoje é uma manifestação que a comunidade de Jijoca se reuniu em defesa do acesso livre à Vila Jericoacoara. Nosso objetivo é buscar que quem for para Jericoacoara não pague um pedaço da entrada do Parque Nacional e que as cobranças da concessão aconteçam apenas nos pontos de visitação, como foi dito na concessão”, afirmou.

O gestor adiantou que uma nova mobilização está prevista para este sábado, 20, já dentro da Vila de Jericoacoara.



Entenda o caso



O debate em torno da taxa de ingresso ganhou força após a concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão do Parque Nacional de Jericoacoara, entrar com recurso na Justiça para manter a cobrança. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) marcou para a próxima terça-feira, 23, o julgamento do pedido.



O Ministério Público Federal (MPF) emitiu parecer contrário, alegando que a medida não tem respaldo legal e pode restringir o direito constitucional de ir e vir. Moradores também afirmam que a cobrança encarece o acesso e ameaça a dinâmica da economia local, fortemente dependente do turismo.

