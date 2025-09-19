Brasil e NE têm menor déficit habitacional da série histórica

Brasil registra menor déficit habitacional da série histórica; Nordeste tem recuo de 7,2% e Ceará também registra queda / Crédito: FCO FONTENELE

O Brasil e o Nordeste alcançaram o menor déficit habitacional da série histórica, segundo levantamento divulgado pelo Ministério das Cidades com base em estudo da Fundação João Pinheiro (FJP). Os dados mostram que, no País, o déficit relativo caiu para 7,6% em 2023. Já no Nordeste, houve redução de 7,2% entre 2022 e 2023, com destaque para o Ceará, que apresentou retração de 7,1%, passando de 227.693 para 211.473 domicílios em déficit.