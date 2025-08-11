Ceará terá mais de 3 mil novas moradias do MCMV; veja municípios habilitados

No Ceará 130 municípios com até 50 mil habitantes estão habilitados / Crédito: Agência Brasil/Tomaz Silva

Com uma previsão de 3.080 unidades habitacionais (UH), o Ceará é o quinto estado do Brasil em número de propostas selecionadas para a contratação de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), atrás de São Paulo (7.945), da Bahia (7.290), de Minas Gerais (7.194) e do Maranhão (4.065). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As construções das UH são financiadas por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social MCMV Urbano Sub50 (FNHIS), que subsidia moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes.