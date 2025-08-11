Ceará terá mais de 3 mil novas moradias do MCMV; veja municípios habilitados

Ceará terá mais de 3 mil novas moradias do MCMV; veja municípios habilitadosA seleção, no País, visa a contratação, ao todo, de 60 mil unidades habitacionais distribuídas em mais de 2,7 mil municípios
Com uma previsão de 3.080 unidades habitacionais (UH), o Ceará é o quinto estado do Brasil em número de propostas selecionadas para a contratação de novas moradias do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), atrás de São Paulo (7.945), da Bahia (7.290), de Minas Gerais (7.194) e do Maranhão (4.065).
As construções das UH são financiadas por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social MCMV Urbano Sub50 (FNHIS), que subsidia moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes.
No Estado, 130 municípios possuem empreendimentos habilitados para a seleção. Conforme o Ministério das Cidades, o prazo para o envio das documentações para a contratação acaba no dia 10 de março de 2026.
Já para as localidades que desejam conferir se possuem construções habilitadas, o envio das propostas pode ser realizado até o dia 12 de setembro na plataforma TransfereGov.
A seleção, no País, visa a contratação, ao todo, de 60 mil unidades habitacionais distribuídas em mais de 2,7 mil municípios.
Em relação ao investimento, o total previsto é de R$ 4,2 bilhões. Porém, o repasse de recursos da União para produção ou aquisição de novas residências limita-se a R$ 140 mil por unidade.
Confira parte dos municípios habilitados no Ceará:
- Abaiara
- Acarape
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Campos Sales
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
Todos os municípios podem ser conferidos na página da Casa Civil do portal do GOV
