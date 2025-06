Governo permite construção de mais de 1,7 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida em 15 estados

O prazo para início das contratações é de 60 dias após a publicação das portarias, prorrogável por mais 60 dias mediante justificatica técnica / Crédito: FCO FONTENELE

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.700 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com expectativa de atender cerca de 6.940 pessoas em 15 estados brasileiros. As moradias integram as modalidades Rural e Entidades, voltadas às famílias de baixa renda que vivem em áreas rurais ou organizadas em associações urbanas.