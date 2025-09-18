Produção de camarão no Ceará mais que dobrou em 10 anos

Em relação a 2023, o crescimento foi de 15,2% / Crédito: FCO FONTENELE

Maior produtor do Brasil, a quantidade gerada de camarão no Ceará mais que dobrou em dez anos. Saiu de 35,3 mil, em 2014, para 83,7 mil toneladas, em 2024. Ou seja, um aumento de 136%. Em relação a 2023, o crescimento foi de 15,2%. Neste ano, o Estado atingiu 57,1% da criação em solo brasileiro em 2024 (146,8 mil toneladas).

Mais especificamente, dos dez municípios com as maiores produções de camarão no País, oito estão no Estado. Confira: Aracati (CE): 17,9 mil toneladas

Jaguaruana (CE): 12,9 mil toneladas

Pendências (RN): 9,6 mil toneladas

Russas (CE): 6,1 mil toneladas

São João do Jaguaribe (CE): 5,2 mil toneladas

Acaraú (CE): 5 mil toneladas

Fortim (CE): 4,7 mil toneladas

Limoeiro do Norte (CE): 4,4 mil toneladas

Goiana (PE): 4,4 mil toneladas

Alto Santo (CE): 4,2 mil toneladas Criação de bovinos, caprinos e ovinos Fora o camarão, a PPM detalha que o Estado é o quarto do Brasil em criação de caprinos e também de ovinos, com um rebanho que corresponde a 8,6% e 12% do rebanho nacional, respectivamente. Entretanto, a quantidade de caprinos diminuiu 1,29%, descendo para 1,14 milhão de animais, e o de ovinos aumentou cerca de 3%, com 2,6 milhões de animais.

Os municípios do Estado que se destacaram na criação dessas espécies foram Tauá, a 337 km de Fortaleza, e Independência, a 305 km, que ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nos dois segmentos. Especificamente no ramo bovino, houve uma aceleração um pouco maior em 2024, sendo o sétimo ano seguido em crescimento e alcançando 2,86 milhões de cabeças. Morada Nova, como em 2023, foi líder no ranking municipal do Estado, contando 104 mil cabeças, ou 3,6% do efetivo estadual. Depois aparece Quixeramobim, Iguatu e Acopiara.

Produção de leite e mel no Ceará A produção de leite do Ceará alcançou 1,2 bilhão de litros em 2024. O número é 6% a mais que em 2023, com o valor chegando a mais de R$ 2,7 bilhões. No Estado, Morada Nova é líder com 108,8 milhões de litros de leite. Em seguida, está a cidade de Quixeramobim (75,4 milhões) e Iguatu (57 milhões). No caso do mel, a produção atingiu a casa das seis mil toneladas, recorde na série histórica do levantamento. Contudo, Santana do Cariri, que era o maior produtor nacional em 2023, caiu para a terceira posição do Brasil.