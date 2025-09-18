Produção de camarão no Ceará mais que dobrou em 10 anos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maior produtor do Brasil, camarão mais que dobrou em 10 anos no Ceará

Ao todo, a produção no Estado chegou a 83,7 mil toneladas, o que representa 57,1% do registrado nacionalmente; confira os municípios com maior número
Maior produtor do Brasil, a quantidade gerada de camarão no Ceará mais que dobrou em dez anos. Saiu de 35,3 mil, em 2014, para 83,7 mil toneladas, em 2024. Ou seja, um aumento de 136%. 

Em relação a 2023, o crescimento foi de 15,2%. Neste ano, o Estado atingiu 57,1% da criação em solo brasileiro em 2024 (146,8 mil toneladas).

Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira, 18.

Além disso, o valor de produção foi de R$ 1,6 bilhão, equivalente a uma alta de 23% quando comparado ao ano anterior. A estimativa corresponde a um recorde na série histórica do levantamento.

O destaque cearense é o município de Aracati, a 147,3 quilômetros (km) de Fortaleza. Somente ele representa 17,9 mil toneladas, ou 24,2% da produção estadual e 12,2% da nacional.

Mais especificamente, dos dez municípios com as maiores produções de camarão no País, oito estão no Estado. Confira:

  • Aracati (CE): 17,9 mil toneladas
  • Jaguaruana (CE): 12,9 mil toneladas
  • Pendências (RN): 9,6 mil toneladas
  • Russas (CE): 6,1 mil toneladas
  • São João do Jaguaribe (CE): 5,2 mil toneladas
  • Acaraú (CE): 5 mil toneladas
  • Fortim (CE): 4,7 mil toneladas
  • Limoeiro do Norte (CE): 4,4 mil toneladas
  • Goiana (PE): 4,4 mil toneladas
  • Alto Santo (CE): 4,2 mil toneladas

Criação de bovinos, caprinos e ovinos 

Fora o camarão, a PPM detalha que o Estado é o quarto do Brasil em criação de caprinos e também de ovinos, com um rebanho que corresponde a 8,6% e 12% do rebanho nacional, respectivamente.

Entretanto, a quantidade de caprinos diminuiu 1,29%, descendo para 1,14 milhão de animais, e o de ovinos aumentou cerca de 3%, com 2,6 milhões de animais.

Os municípios do Estado que se destacaram na criação dessas espécies foram Tauá, a 337 km de Fortaleza, e Independência, a 305 km, que ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar nos dois segmentos.

Especificamente no ramo bovino, houve uma aceleração um pouco maior em 2024, sendo o sétimo ano seguido em crescimento e alcançando 2,86 milhões de cabeças. 

Morada Nova, como em 2023, foi líder no ranking municipal do Estado, contando 104 mil cabeças, ou 3,6% do efetivo estadual. Depois aparece Quixeramobim, Iguatu e Acopiara.

Produção de leite e mel no Ceará

A produção de leite do Ceará alcançou 1,2 bilhão de litros em 2024. O número é 6% a mais que em 2023, com o valor chegando a mais de R$ 2,7 bilhões.

No Estado, Morada Nova é líder com 108,8 milhões de litros de leite. Em seguida, está a cidade de Quixeramobim (75,4 milhões) e Iguatu (57 milhões).

No caso do mel, a produção atingiu a casa das seis mil toneladas, recorde na série histórica do levantamento. Contudo, Santana do Cariri, que era o maior produtor nacional em 2023, caiu para a terceira posição do Brasil. 

Criação de galináceos

O efetivo de galináceos, que inclui galos, galinhas, frangos, frangas, pintinhos e pintainhas, estimado foi de 38,5 milhões de cabeças no do Ceará, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Desse total, 16,2 milhões, ou seja, 42,1%, são de galinhas.

Beberibe, a 82 km da Capital, lidera na quantidade de galináceos (4,5 milhões), com aproximadamente 12,1% do efetivo no Estado. Quixadá (3,9 milhões) e Horizonte (2,9 milhões), completam a lista.

Brasil tem recorde nas produções de leite, ovos de galinha e mel

O valor de produção na PPM 2024 chegou à marca de R$ 132,8 bilhões, alta de 8,8% em relação ao ano anterior.

Os produtos de origem animal levantados na pesquisa (leite de vaca, ovos de galinha e de codorna, mel, casulos-do-bicho-da-seda) atingiram R$ 121,1 bilhões, alta de 8,2% em relação a 2023, e os itens da aquicultura foram responsáveis por R$ 11,7 bilhões, aumento de 15,4%.

O efetivo bovino atingiu 238,2 milhões de cabeças em 2024, o segundo maior da série histórica iniciada em 1974, sendo superado apenas pelo total registrado em 2023. 

Em relação à variação negativa em 0,2% no efetivo de bovinos de um ano para outro, a analista da PPM, Mariana Oliveira explica: “Nesse caso, a queda de bovinos ocorre em função do ciclo pecuário. Há alguns anos o abate de fêmeas está elevado, em função dos preços do bezerro e da arroba, que desestimularam a retenção de fêmeas para reprodução, sendo assim era esperada uma redução no rebanho.”

Já a produção de leite atingiu novo recorde ao atingir 35,7 bilhões de litros, um aumento de 1,4% em relação ao ano anterior. O preço médio estimado pago ao produtor foi de R$ 2,45 por litro de leite, um aumento de 7,9% em comparação aos R$ 2,31 pagos no ano anterior.

“Ao longo dos anos existe uma alternância entre as regiões Sul e Sudeste na liderança entre as Grandes Regiões com a maior produção de leite no país. Atualmente, o Sudeste lidera após três anos de liderança da Região Sul”, explicou Mariana Oliveira.

Outro ponto é que se estimou 1,6 bilhão de cabeças de galináceos no Brasil, um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior, equivalente a 26,8 milhões de animais a mais. O efetivo nacional de galinhas também atingiu um recorde, com 277,5 milhões de cabeças, um aumento de 6,8%.

Por outro lado, a produção nacional de mel cresceu 4,9% em 2024, totalizando 67,3 milhões de quilos, o mais alto valor já registrado na série histórica da pesquisa, que desde 2016 apresenta crescimentos consecutivos e, desde 2018, a cada ano, alcança recordes na estimativa.

A Região Nordeste manteve o primeiro lugar entre as Grandes Regiões, com um aumento de 3,5% no seu resultado, sendo responsável em 2024 por 39,4% do total nacional. Nela destaca-se o Piauí, com 12,8% da produção nacional, seguido por Ceará, Bahia e Maranhão. O maior produtor nacional, no entanto, é o Paraná.

