Com aporte de R$ 117,7 mi, Ceará terá mais de mil novas moradias populares

Estado anuncia novos residenciais que beneficiarão 320 famílias do VLT / Crédito: Carlos Gibaja

O Governo do Ceará assinou contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a construção de 1.088 unidades habitacionais em Fortaleza. O investimento, de R$ 117,7 milhões, será viabilizado pelo programa federal Pró-Moradia, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As obras terão prazo de três anos para conclusão e serão licitadas tanto na fase de projeto quanto de execução.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do total, 768 moradias serão erguidas no bairro Granja Lisboa, nos residenciais Urucutuba 1 e 2, com aporte de R$ 81,6 milhões. Outros 320 imóveis serão construídos nos bairros Vila União e São João do Tauape, ao custo de R$ 36 milhões.

Estes últimos são destinados a famílias afetadas pela implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Parangaba–Mucuripe, reassentamento previsto desde o início das obras de mobilidade.

Segundo a Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (CDHIS), apenas as famílias que optaram por esses dois empreendimentos serão contempladas nessa etapa, totalizando 320 reassentamentos. Já no caso dos residenciais da Granja Lisboa, a demanda foi previamente mapeada, mas ainda não há um cadastro aberto de seleção de beneficiários.



Em julho deste ano, outro acordo foi assinado no âmbito do Pró-Moradia, no valor de R$ 33,4 milhões, destinado à reurbanização da Comunidade do Dendê, em Fortaleza.

De acordo com informações da Caixa, o Pró-Moradia permite que estados e municípios acessem financiamentos com recursos do FGTS para a produção habitacional de interesse social. Além da construção de unidades, o programa prevê intervenções como urbanização de assentamentos precários, regularização fundiária, requalificação urbana e produção de lotes urbanizados.

